Sport

Eismeister Zaugg

Verweichlichtes Berner Hockey – da fehlte nur noch ein Selfie mit Thomas Rüfenacht



Bild: PPR

Verweichlichtes Berner Hockey – da fehlte nur noch ein Selfie mit Thomas Rüfenacht

Zum ersten Mal in der Geschichte sind die SCL Tigers und der SC Bern die weichsten Teams der Liga. Das ist gut für den Meister. Aber verhängnisvoll für die Langnauer.

Das Derby am Samstag war eines der langweiligsten aller Zeiten. Also seit Langnaus erster NLA-Saison (1961/62). Gross waren die Erwartungen. Und noch grösser ist hinterher die Ernüchterung. Viel zu wenig Emotionen. Keine Provokationen. Keine krachenden Checks. Einmal mehr verspielen die Emmentaler eine Chance auf drei Punkte. Weil sie zu brav, zu diszipliniert, zu weich sind.

Ja, Langnau ist drauf und dran, eine Jahrhundert-Playoffchance zu vergeben. Lausanne, Kloten, Servette und Ambri liegen diese Saison in Reichweite. Die Playoffs sind möglich. Aber nicht mit dieser Einstellung. Unfassbar für einen echten Emmentaler: die Jungs waren nach diesem kläglichen 0:2 auch noch zufrieden. Fabulierten von einem starken Gegner, der verdient gewonnen habe. Von einem starken Leonardo Genoni. Es fehlte nur noch der Wunsch nach einem Selfie mit SCB-Vorkämpfer Thomas Rüfenacht.

Die Tigers verkommen zu einer billigen SCB-Kopie

Wenn eine Mannschaft unter dem taktischen Hexenmeister und Gleichmacher Heinz Ehlers keine Rebellen in ihren Reihen hat, dann ist das Resultat langweiliges, berechenbares, steriles Laufhockey. Die SCL Tigers laufen Gefahr, ihre Identität, ihr Profil zu verlieren und zu einer billigen SCB-Kopie mit unzulänglichen spielerischen Mitteln zu verkommen.

Unfassbar für einen echten Emmentaler: die Jungs waren nach diesem kläglichen 0:2 auch noch zufrieden. Es fehlte nur noch der Wunsch nach einem Selfie mit SCB-Vorkämpfer Thomas Rüfenacht.

Bild: KEYSTONE

Gewiss: es würde helfen, wenn die Langnauer auf den Ausländerpositionen charismatische Leitwölfe, Vorkämpfer, emotionale Feuerteufel und Skorer hätten. Antti Erkinjuntti kann nur ansatzweise eine Führungsrolle übernehmen. Deshalb laufen ja halboffizielle und semiherzhafte Bemühungen um eine Rückkehr von Chris DiDomenico, dem Aufstiegshelden und Leitwolf der letzten zwei Jahre.

Doch es geht in der Sache nicht vorwärts. Inzwischen meldet sein Agent, dass Ottawa keine Eile habe, den Kanadier aus dem Vertrag freizugeben. Und Sportchef Jörg Reber betont, im Falle einer Freigabe werde man intern noch einmal prüfen, ob man Chris DiDomenico wirklich wolle.

Oder wäre vielleicht Cory Conacher etwas für die Langnauer? Der charismatische Kanadier der SCB-Meistermannschaft von 2016 darbt, wie Chris DiDomenico, im Farmteam. Auch er ist nicht gut genug für die NHL. Langnaus Verwaltungsrat hat SCB-General Marc Lüthi und seinen Stabschef Rolf Bachmann in der Tradition guter Emmentaler Gastfreundschaft vor dem Derby im Stadion zum Essen eingeladen.

Bei der Gelegenheit erkundigte man sich bei Marc Lüthi, wieviel man wohl dem Cory Conacher bieten müsste. Die Antwort des SCB-Chefs liess selbst die wohlbestallten Mitglieder des Tiger-Verwaltungsrates leer schlucken: mindestens 350 000 Franken netto. Macht fast 700 000 Franken brutto. Potz Heilantonner! Viel zu teuer!

Die Schweizer sollen spielen wie Männer!

Ein neuer Ausländer ist sowieso nicht die Lösung des Problems. Es ist an den Männern mit helvetischen Lizenzen, wieder zu spielen wie Männer. Wie Emmentaler. Zurzeit sind die SCL Tigers und der SCB die mit Abstand am wenigsten bestraften Mannschaften der Liga. Wir können es auch deutsch und deutlich sagen: die weichsten Teams im Land. Die weichsten sind die Langnauer mit 94, die zweitweichsten die Stadtberner mit 102 Strafminuten. Zum Vergleich die Spitze des Bösen: Servette (220 Strafminuten), Lugano (191), Zug (187) und Biel (177).

Nun sind viele Strafminuten kein Qualitätsmerkmal. Disziplinlosigkeit führt ja auch zu vielen Strafen. Aber Talent, das nicht mit ein bisschen Härte gewürzt und geschützt wird, kann sich nicht durchsetzen.

Bild: KEYSTONE

Zum Vergleich: der SCB rumpelte in den meisterlichen Playoffs ganz ordentlich: Im 2016 waren es 186 Strafminuten in 14 Partien und im letzten Frühjahr 274 Minuten in 16 Spielen. Und beim Wiederaufstieg (2014/15) liessen es die Emmentaler ordentlich krachen: 262 Strafminuten in den 15 NLB-Playoffpartien.

Diese neue Weichheit ist Langnaus Verhängnis. Der offensichtliche Mangel an Talent kann nur mit Leidenschaft, Mut, Härte und Disziplin kompensiert werden. Diese neue Weichheit kann Langnau die Playoffs kosten. Der SCB kann sich hingegen gut strukturiertes, weiches Lauf-, Tempo- und Champagner-Hockey leisten. Der Meister hat bei weitem genug Talent, um die Liga mit spielerischen Mitteln zu dominieren. Der SCB ist der statistisch weichste Tabellenführer und Titelverteidiger dieses Jahrhunderts.

Die Verwandlung von Scherwey

Die weiche Welle personifiziert am besten der charismatische Vorkämpfer Tristan Scherwey. Er hat nach 12 Spielen bereits 7 Tore erzielt – letzte Saison waren es nach 46 Qualifikationspartien 5 Treffer. Aber noch bemerkenswerter: er hat diese Saison noch keine einzige Strafminute abgesessen. Im letzten Frühjahr hatte er alleine in 16 Playoffspielen 37 Strafminuten zusammengerumpelt. SCB-Cheftrainer Kari Jalonen hat also mit Tristan Scherwey einen «Goon» in einen Vollstrecker verwandelt. Er gibt zu bedenken, dass mit «Goon-Hockey» heute sowieso keine Meisterschaft mehr zu gewinnen sei und man bewusst die Abschlussqualitäten von Scherwey fördere.

Bild: KEYSTONE

Aber die bange Frage sei gestellt: surft der SCB zu einfach durch die Qualifikation? Können zu viele Siege, vor allem so leichte Siege wie zuletzt in Langnau, auch zum Problem werden? Kann der SCB, wenn es dann hart auf hart geht, rumpeln? Ist der SCB zu weich oder ist es einfach eine «Big Stick»-Taktik um Kräfte zu sparen?

Big Stick («grosser Knüppel») ist die Bezeichnung für die Aussenpolitik von US-Präsident Theodore Roosevelts, von 1901 bis 1906 US-Präsident. Sein Motto im Umgang anderen Ländern lautete angeblich: «Speak softly and carry a big stick; you will go far». («Sprich sanft und trage einen großen Knüppel, dann wirst du weit kommen»).Auf den SCB übertragen: Spiele sanft in der Qualifikation, aber trage einen grossen Knüppel, dann wirst du in den Playoffs weit kommen.

Reis statt Berner Platte

Wie gut, wie «ring» es beim SCB läuft, wie windstill es rund um den Meister zurzeit ist und wie langweilig das Derby war, illustriert eine Episode. Weil das Spiel einfach nichts hergab, machte der angesehene Chronist der «Berner Zeitung» die Olympischen Spiele zum Thema. Und erkundigte sich nach der Partie bei Kari Jalonen, ob es eventuell ein Nachteil sei, dass der SCB womöglich bis zu 16 Spieler an die Olympischen Winterspiele entsenden müsse – für unser Nationalteam und für die deutsche, schwedische, finnische und kanadische Nationalmannschaft.

Bild: KEYSTONE

Stell Dir vor, es ist Berner Derby und das Thema ist das Olympische Eishockeyturnier im nächsten Jahr im fernen Pyeongchang. Korea statt Gotthelfland. Reis statt Berner Platte beim Derby in Langnau. Aber so kommt es, wenn wir im Bernbiet die weichsten Mannschaften des Landes haben.

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo