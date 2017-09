Bild: EPA

Wieso Arsenal die Welt nicht mehr versteht, wenn Fans statt Kunden kommen

Das Europa-League-Spiel zwischen Arsenal und Köln wird mit einer Stunde Verspätung angepfiffen. Vor der Partie kommt es zu chaotischen Zuständen, weil deutsche Fans sich Tickets für Plätze besorgt hatten, an denen sie nicht hätten sein dürfen.

Der Kölner an sich ist als Frohnatur verschrien. Und wenn der «Effzeh» nach 25 Jahren endlich wieder einmal im Europacup spielen darf, dann wird das zünftig gefeiert. Ein Video, das mehrere Tausend Kölner Fans vor dem Auswärtsspiel bei Arsenal in den Gassen Londons zeigt, ging vor dem Anpfiff um die Welt:

Alles sah nach einem friedlichen Fussballfest aus. Bis es vor dem Emirates Stadium zu unschönen Szenen kam. Denn der 1. FC Köln hatte nur ein Kontingent von etwa 3000 Tickets erhalten, die im Reglement vorgeschriebenen fünf Prozent für das Gästeteam. Trotzdem waren je nach Quelle bis zu 20'000 Kölner nach London gereist, um dabei zu sein. Wie der «Spiegel» berichtet, habe Arsenal entsprechende Hinweise aus FC-Kreisen nicht ernst genommen.

Die Kölner deckten sich in ihrer Not mit Billetts für neutrale Sektoren ein, wurden dann aber am Betreten des Stadions gehindert. Zu offensichtlich war, dass es sich um Auswärtsfans handelte – selbst wenn sich einige noch ein Arsenal-Trikot kauften und überstülpten. Zwischen 30 und 50 Anhänger sollen daraufhin einen Blocksturm versucht haben. Der Anpfiff wurde verschoben, auch um eine Panik zu verhindern. Schliesslich kamen die Verantwortlichen zum Schluss, dass es die sicherste Option sei, die Partie stattfinden zu lassen.

Kunde statt Fan

Dass man bei Arsenal davon überrascht wurde, dass Fans zu einem Fussballspiel kommen, ist eigentlich erstaunlich. Aber nur, wenn man noch nie da war.

Am vergangenen Samstag war ich selber im Emirates Stadium, beim 3:0-Heimsieg von Arsenal gegen Bournemouth. Das Stadion war eindrücklich und das Niveau der «Gunners» hoch. Doch da war noch etwas. Ein Gefühl. Noch nie kam es mir so sehr vor, als wären all die Anwesenden Kunden und nicht Fans. Und ich war wirklich schon in vielen Fussball- und anderen Sportstadien.

Das Gefühl war vor dem Spiel da, während der 90 Minuten und auch nach dem Sieg. Ohne die vielen rot-weissen Trikots hätten diese Menschen auch Konzertbesucher sein können.

Bild: EPA

Es sind mittlerweile einige Jahren vergangen, seit ich Nick Hornbys «Fever Pitch» gelesen hatte. In diesem wohl bekanntesten Fussballbuch beschreibt der Londoner sein Leben und Leiden mit dem Arsenal Football Club. Mit einem Klub, der mit dem heutigen vermutlich nicht viel mehr als Name und Logo gemein hat. Eigentlich noch nicht einmal das, das Wappen wurde zuletzt 2002 geändert. Ich habe Arsenal jedenfalls anders in Erinnerung gehabt, als ich es nun erlebt habe.

Premier League: Ein teurer Spass

Gestern gegen Köln war auch Gordon im Stadion. Der junge Mann, Mitte zwanzig, lispelnd wie ein Rasensprenger, arbeitet für Arsenal. Stolz erwähnte er, seine ganze Familie sei schon Fan des Klubs gewesen, schon immer. Aber die Premier League könne er sich nicht leisten. Viel zu teuer. In der Europa League hingegen seien die Tickets auch für einen normalen Fan wie ihn noch bezahlbar.

Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen gekriegt, als mir Gordon dies erzählte. Denn als Fussballtourist ohne grossen Bezug zu den «Gunners» bin auch ich mitschuldig an der Entwicklung, dass die «wahren» Fans nicht mehr ins Stadion können. Als Schweizer kann ich mir das teure Vergnügen leisten.

Andererseits habe ich mich bei Klubs wie Fulham, Derby County, Brighton & Hove Albion oder Huddersfield Town nie als Störenfried gefühlt. Überall erlebte ich eine gute, eine gesunde Fankultur: Die Zuschauer litten mit ihren Stolperkönigen, freuten sich über gelungene Tacklings und bejubelten Tore. So wie es sein sollte. Bei Arsenal gegen Bournemouth hörte ich nur die Auswärtsfans.

bild: ralf meile

Kölner Karneval in London

All das sollte man wissen, wenn man nun die Geschehnisse rund um das Heimspiel gegen Köln beurteilt. Bei Arsenal scheinen sie sich nicht mehr daran gewöhnt zu sein, dass zu einem Fussballspiel auch Fans kommen und nicht einfach Kunden. Dass diese Fans sich nicht immer so verhalten, wie es vorgeschrieben ist. Dass sie sich Tickets kaufen für Sektoren, die nicht für sie vorgesehen sind. Man schätzt, dass letztlich rund 7000 Kölner im Stadion waren. Sie sorgten für eine ausgelassene Stimmung, obwohl die «Geissböcke» mit 1:3 verloren.

Cologne away fans area at Emirates stretching deep into @Arsenal section leaving home fans concerned over lack of segregation @itvfootball pic.twitter.com/xqYffilYDQ — gabriel clarke (@gabrielclarke05) 14. September 2017

Insgesamt blieb es, soweit man das aus der Ferne beurteilen kann, friedlich. Die Polizei nahm bloss vier Personen fest. Arsenal bedauerte in einem Communiqué, dass so viele Tickets auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft worden seien. Man habe sich an die Vorschriften gehalten, habe mit Polizei, UEFA und dem 1. FC Köln zusammengearbeitet und werde die Vorfälle nun untersuchen, um daraus Lehren zu ziehen.

Bei aller Liebe für die Fans muss festgehalten werden: Es hätte wirklich auch wüste Krawalle geben können. Man stelle sich nur kurz vor, was hätte geschehen können, wenn es sich nicht um freudestrunkene Kölner gehandelt hätte. Sondern um berüchtigte polnische, serbische oder russische Anhänger. Am 2. November kommt Roter Stern Belgrad.

Wehmütiger Blick nach Deutschland

Arsenals Coach Arsène Wenger sagte, er habe bisweilen daran geglaubt, dass die Partie abgesagt werde: «Wir leben in einer Gesellschaft, die zu 100 Prozent sicher sein soll, und ich dachte, die Polizei würde bestimmt keine Risiken eingehen.» Er lobte die eigenen Fans, die mit der Situation sehr gut umgegangen seien, dass ihr Heim-Block gekapert wurde. Wenger fragte sich, wie die Kölner zu so vielen Tickets gekommen waren: «Ich weiss nicht, wie sie es angestellt haben. Aber sie waren sehr gut darin.»

In England staunen sie währenddessen darüber, welch leidenschaftliche Anhänger Köln hat. Nicht zum ersten Mal – und sicher nicht zum letzten Mal – blicken sie gerade mit viel Wehmut rüber von der Insel. Denn selbst wenn auch in der Bundesliga viele Entwicklungen in eine Richtung gehen, die von den Fans kritisiert wird: In deutschen Stadien sind sie immer noch das Fundament und mehr als Konsumenten eines Events.

Wer gestern Abend bei Arsenal – Köln im Stadion war, dürfte dieses Erlebnis nicht so schnell vergessen. Und darum sollte es doch beim Fussball gehen.

3m 2s Betrinken und Beklagen mit Quentin Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Anfield Road und Co.: Englische Fussballstadien detailgetreu aus Lego-Steinen nachgebaut

09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 23.12.2006: Paul Scholes zimmert das Leder mit einer Volley-Rakete unter die Latte – und Ferguson fordert danach eine Entschuldigung von Mourinho 05.05.1956: «Traut the Kraut» spielt den FA-Cup-Final trotz Genickbruch zu Ende und wird vom Kriegsgefangenen zum besten City-Torhüter aller Zeiten 14.10.2006: Petr Cech bangt nach einem üblen Zusammenprall um sein Leben und wird danach nie mehr ohne Helm im Tor stehen 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weitergereicht hat, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 12.05.2013: Der Wahnsinn von Watford: «Ja, Sie haben gerade die dramatischste Schlussminute aller Zeiten gesehen!» 14.04.1999: Ryan Giggs schiesst ein Wahnsinns-Tor und entblösst sein Brusthaar. Arsène Wenger hat davon noch immer Alpträume 28.09.2004: «Der Messias kam nach Manchester» – Wayne Rooney skort in seinem ersten Spiel für die United gleich einen Hattrick 16.03.2002: Ein Knochenbrecher-Foul macht aus einem fast gewöhnlichen Fussballspiel die «Battle of Bramall Lane» 21.04.2001: Die späte Rache des Roy Keane – «Schitzo» begeht das böswilligste Foul der Fussball-Geschichte 02.01.1998: Paul Gascoigne erhält Morddrohungen, weil er einen Flötenspieler imitiert 28.04.1923: Ein weisses Pferd (das gar nicht weiss war) rettet die chaotische Wembley-Eröffnung – und ist dann angeblich auch noch Schuld am Resultat 25.01.1995: King Cantona flippt aus – er setzt zum legendärsten Kick der Fussball-Geschichte an 13.05.2012: Zu früh gefreut! City schnappt United den Titel im grössten Herzschlag-Finale der englischen Geschichte weg 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 12.02.2011: Wayne Rooneys perfekter Fallrückzieher gegen ManCity lässt sogar Sir Alex schwärmen 04.02.1997: Goalie Peter Schmeichel erzielt ein Fallrückzieher-Tor – aber es endet im Drama 25.11.1964: Dank Bill Shanklys Geistesblitz wird aus dem FC Liverpool ein für alle Mal die Reds Als der «Prinz des Dribblings» den allerersten Cupwettbewerb entschied Singen statt streiten – wie dieses magische Lied ein ganzes Stadion vereinte 23.03.2009: José «The Special One» Mourinho wird Doktor – und überrascht mit seiner Dankesrede die Fussballwelt 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird 22.04.2006: Newcastle-Legende Alan Shearer muss abtreten – ausgerechnet wegen Erzrivale Sunderland Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt oder der Tag, an dem die Geschichte des Mannes mit den grössten Eiern beginnt 01.01.2007: Schöner als beim Neujahrsspringen fliegen sie nur noch in der Premier League 26.12.1963: 10 Spiele, 66 Tore – ein Hattrick in dreieinhalb Minuten krönt die unfassbare Torflut am Boxing Day 23.08.2003: Nach dem Traumtor von Blackpools Neil Danns jubelt der Schiedsrichter kräftig mit – oder etwa doch nicht? 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 22.12.2007: Arsenal-Bad-Boy Nicklas Bendtner schiesst 1,8 Sekunden nach seiner Einwechslung das schnellste Joker-Tor aller Zeiten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo