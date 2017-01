Wow! Emotionale Liebeserklärung von John McEnroe an «Messias» Federer

Roger Federer hat ALLE überrascht. Sein Comeback verläuft wie ein Märchen und am Sonntagmorgen fordert der «Maestro» seinen langjährigen Rivalen und grössten Konkurrenten was die Grand-Slam-Titel anbelangt – Rafael Nadal. Für die Tennislegende John McEnroe ist klar: Roger Federer, der Messias, soll in Melbourne seinen 18. Grand-Slam-Titel holen.

Die besten Sprüche aus der Liebeserklärung:

Diese tolle Ode an unsere Tennis-Legende endet mit dem Sprechchor: «Roger is good, Roger is …