Ein guter Tag für die Bienen: EU verbietet drei Insektizide



Ein guter Tag für die Bienen: EU verbietet drei Insektizide

Bild: EPA/MTI

Die EU-Staaten verbieten drei bienenschädliche Insektizide. Dies beschloss der zuständige EU-Experten-Ausschuss.

Vertreter der Mitgliedstaaten stimmten am Freitag mehrheitlich für ein Freilandverbot der Insektizide, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Der Einsatz der Neonikotinoide in Gewächshäusern bleibt aber erlaubt. Umweltschützer fordern ein vollständiges Verbot von Neonikotinoiden. (sda/afp)

Den Bienen stehen noch immer schwere Zeiten bevor Video: srf/SDA SRF

