Darum ist die Bodycheck-Regel im Frauen-Eishockey ein totaler Witz

Wilderer wird von Löwen zerfleischt

In Südafrika wollte ein Mann offenbar illegal auf Löwenjagd gehen. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt – vom Wilderer ist fast nichts übrig geblieben.

Ein Rudel Löwen hat in Südafrika in der Nähe des bei Touristen beliebten Krüger-Nationalparks einen mutmasslichen Wilderer zerfleischt. Von dem Mann sei fast nichts übrig geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Anhand von Fussspuren geht die Polizei davon aus, dass sich am Freitagabend drei mutmassliche Wilderer Zugang zu einem eingezäunten privaten Wildreservat nahe der Stadt Hoedspruit in der Provinz Limpopo verschafft hatten. «Einer von ihnen wurde von den Löwen erwischt», sagte …