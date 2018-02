Sport

Olympia

Olympia: Beat Feuz gewinnt Bronze in der Abfahrt – die Stimmen und Reaktionen



Abfahrt der Herren Gold: Aksel Lund Svindal (NOR) Silber: Kjetil Jansrud (NOR) Bronze: Beat Feuz (SUI)

Bild: EPA/EPA

Bronze-Held Beat Feuz: «Die Fahrt war eigentlich nicht gut genug für eine Medaille»

Beat Feuz verpasst den anvisierten Olympiasieg in der Abfahrt, aber hinter den Norwegern Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud holt er sich immerhin Bronze.

Das Rennen:

So souverän wie im Training kam Beat Feuz nicht über die Runden. Es machten sich ein paar kleine Unsicherheiten bemerkbar. Trotzdem verpasste der Weltmeister von 2017 den Sieg nur knapp. Auf Svindal, den ersten Abfahrts-Olympiasieger aus Norwegen, verlor der Emmentaler lediglich 18 Hundertstel, 6 Hundertstel betrug die Differenz zum zweitplatzierten Jansrud.

«Meine Fahrt war zu wenig gut für eine Medaille.»

Feuz glaubte nach zehn gestarteten Fahrern nicht daran, dass er noch eine Medaille gewinnen würde. «Meine Fahrt war zu wenig gut», so seine Einschätzung während des Rennens. Zu diesem Zeitpunkt standen noch alle vier Österreicher oben am Start. Aber schliesslich schob sich keiner mehr am Berner vorbei. So resultierte für Feuz am dritten Grossanlass in Serie eine Medaille in der Abfahrt. Dritter war er 2015 an der WM in Beaver Creek geworden, Weltmeister letztes Jahr und nun reichte es ihm zu seiner ersten Edelmetall-Auszeichnung an Olympischen Spielen.

Bild: EPA/EPA

Aksel Svindal sicherte sich seine vierte Olympia-Medaille, die zweite in Gold. 2010 an den Spielen von Vancouver war der 35-Jährige Olympiasieger im Super-G geworden. Hinzu kommen fünf WM-Titel. Svindal ist inzwischen 35 Jahre alt und damit der älteste alpine Goldmedaillen-Gewinner der Geschichte.

Svindal è qualcosa di spettacolare! 😍🔝👏



Chapeau al norvegese: una discesa da urlo!#HomeOfTheOlympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/n5zp0cYEmK — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 15. Februar 2018

Auch der zweitplatzierte Kjetil Jansrud errang wie Svindal seine bereits vierte Medaille. Er war 2014 in Sotschi Olympiasieger im Super-G geworden und er schien auch in Südkorea auf gutem Weg zu weiterem Gold. Jansrud lag bei allen Zwischenzeiten vor Svindal, doch im Ziel fehlten ihm schliesslich 12 Hundertstel.

Norwegen vs. Norwegen, was für eine Dramatik! Es riecht nach Doppelsieg für die Elche. #HejaNorge #PyeongChang2018 pic.twitter.com/O5uWAuZ0yI — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 15. Februar 2018

Beat Feuz' Teamkollegen konnten nicht mithalten. Der Bündner Mauro Caviezel beendete das Rennen als 13., der Obwaldner Marc Gisin wurde 21. und der Zürcher Gilles Roulin landete nur auf Position 33.

Die Stimmen:

«Meine Fahrt war für eine Medaille eigentlich nicht gut genug. Vielleicht kam im Mittelteil etwas Wind auf, die nachfolgenden Fahrer verloren dort etwas gar viel Zeit. Aber auch schon vorher hatten alle Athleten so ihre Probleme mit den Verhältnissen. Schade natürlich, hat es nicht bis ganz nach vorne gereicht, es war knapp. Aber auch mit Bronze kann ich heute ganz gut schlafen.»

«Besser geht's nicht! Das ist ein Traum! Ich kann es gar nicht glauben, dass niemand mehr kommt und mich verdrängen kann. Man traut sich im Kopf einfach nicht, das zu realisieren. Aber klar, wenn Beat schon im Ziel ist und bei dir leuchtet es grün auf, dann weisst du schon, dass du schnell bist. Einfach nur schön!»

«Svindal und Feuz sind in dieser Saison klar die Stärksten. Deshalb habe ich wohl eher Silber gewonnen, als Gold verloren. Aber im Ziel habe ich mich natürlich schon ein wenig geärgert. Vielleicht wäre mehr möglich gewesen. Aber ein Doppelsieg ist für das Team natürlich fantastisch.»

«Im oberen Teil hat es eigentlich gut gepasst. Natürlich, den Sturz von gestern habe ich schon gespürt. Aber ich muss das jetzt abhaken. Ich kann nicht zufrieden sein. Ich weiss nicht an was es lag, ich hatte die ganze Saison nie so viel Rückstand.»

«Ich habe alles gemacht was ich kann. Normalerweise reicht so eine Leistung in die Top 5. Aber bei so einer Piste können halt auch andere Athleten vorne rein fahren. Dass ich dann so weit hinten bin, hat mich doch etwas getroffen. An so einem Tag muss alles zusammenpassen. Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, mit dem Resultat nicht.»

Die Reaktionen:

Das Härteste ist @BeatFeuz nicht passiert! : Er WURDE DRITTER, ...: nicht Vierter!



Beat:

CONGRATS! @swissskiteam — Stefan Schätti (@stefanschaetti) 15. Februar 2018

Fireworks at the childhood home of @BeatFeuz , under the ski slope of Schangnau, as he wins Olympic bronze.. pic.twitter.com/JwtgodGD0S — Pinaki (@_pinaki_) 15. Februar 2018

Bravo @BeatFeuz ! Sublime podium avec Svindal et Jansrud, les kings 👑 — Rob (@clement_vuagnat) 15. Februar 2018

Was ne Abfahrt! Hat sich aufjedenfall gelohnt um 3:30 Uhr aufzustehen! @BeatFeuz gewinnt Olympia Bronze vor den beiden Norweger A.L Svindal und K. Jansrud #Olympia2018 #Pyeonchang2018 pic.twitter.com/gfN6rUXXM5 — derBadstuber (@Michih4222) 15. Februar 2018

Die besten Bilder von Olympia 2018

Olympische Winterspiele 2018 in Pyeongchang Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare