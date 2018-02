Sport

Olympia

Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart



Am Freitag ist die Eröffnungfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Etwas mehr als zwei Wochen lang werden dann die Wettkämpfe über den TV flimmern. Du hast keine Ahnung, was du schauen sollst? Dann hilft dir unser Flussdiagramm bestimmt.

Wer mag den Winter nicht? Corsin. 2m 11s «Hör auf zu lüften! Es ist sch**sskalt!» Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

So sieht Pyeongchang wenige Tage vor dem Olympia-Start aus

