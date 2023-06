Diese 31 Karikaturen bringen eine krasse Woche perfekt auf den Punkt

Seit dem Untergang des völlig überfüllten Fischkutters am Mittwoch waren aus ganz Europa Angehörige angereist, um herauszufinden, ob der Bruder, die Schwester oder der Neffe überlebt hat. Meist ohne Erfolg: Nur 104 Menschen konnten gerettet werden, 78 Menschen wurden tot geborgen, die anderen riss das Unglücksboot mit sich in die Tiefe.

Nach dem schweren Bootsunglück mit vermutlich bis zu 500 Toten haben sich am Freitag in der griechischen Hafenstadt Kalamata dramatische Szenen abgespielt.

Grössere Störung bei Zahlungen mit Mastercard-Kreditkarten mittlerweile behoben

Zahlungen mit Kreditkarten diversen Anbietern von waren am Montagnachmittag und -abend zwischenzeitlich nur eingeschränkt möglich. Wie der «Blick» berichtet, kam es zwischenzeitlich in mehreren Ländern zu Störungen beim Bezahlen, darunter auch in der Schweiz. Gemäss «20 Minuten» konnte in manchen Geschäften deshalb nur noch mit Bargeld bezahlt werden.