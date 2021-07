Superspreader

Ein Superspreader trägt Coronaviren in sich und zeigt kaum oder keine Covid-19-Symptome, ist also nicht krank. Solche Person können fit, mobil und aktiv in einer Gruppe sein und speziell in Räumen unbemerkt viele Leute anstecken. Dies gilt auch für die neue, hochansteckende und gefährlichere Delta-Variante, die sich nicht gleichmässig verbreitet.



Solche Superverbreiter sind relativ selten, aber sie können überall in Erscheinung treten. Von Auge erkennt man sie nicht, gerade auch weil sie keine Symptome zeigen. Angenommen wird, dass sie grössere Virusmengen absondern als andere, weil sie mehr Rezeptoren für das Virus haben oder eine andere Immunantwort aufs Virus.