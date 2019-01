Digital

In der SSB-App verbirgt sich das geheime Game catchthetrain: So kannst du es spielen



screenshot: watson

Gewusst? In der SBB-App verbirgt sich ein geheimes Game – so kannst du es spielen

In der Fahrplan-App der SBB versteckt sich ein kleines Game, das bis heute kaum jemandem bekannt war (ausser dem Programmierer natürlich): «Nicht mal SBB-intern war das Game bekannt», berichtet Radio Zürisee.



Und so kannst du das Game spielen: «Landet man auf der SBB-App in einer Sackgasse, beispielsweise weil man als Start-und Zielort denselben Ort eingegeben hat, und drückt dann hektisch mehrere Male auf aktualisieren, landet man beim Game #catchthetrain. Eine Art Jump’n’Run-Game wie Super Mario. Anstelle des berühmten Sanitär-Installateurs mit roter Mütze und Schnauz hüpfen wir User als Passagier einem Zug hinterher.»

Bei «Von» und «Nach» den gleichen Ort bzw. Bahnhof eingeben ... screenshot: watson

... und danach mehrmals auf den «Hoppla-Mann» tippen – und schon startet das Game. gif: watson

Auf Anfrage von Radio Zürisee sagte SBB-Sprecherin Franziska Frey: «Das von Ihnen erwähnte Game sagt auch unseren Fachspezialisten nichts. Die SBB-App beinhaltet kein Game.»



Doch, tut sie! 😊



Bleibt also die Frage, ob hier wirklich ein App-Programmierer eigenständig gehandelt hat oder ob es sich nicht vielmehr um eine geplante PR-Aktion der SBB handelt? Die hübsch gestaltete Grafik und insbesondere der Name des Spiels «#catchthetrain» sind deutliche Hinweise auf Letzteres.



So oder so: Ein netter Zeitvertreib, wenn man mal wieder auf den Zug warten muss, bleibt das Spiel.



(oli)

