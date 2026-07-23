assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
International
Analyse

Après le Mondial, l'image de l'Amérique du Sud est atteinte

Après ce Mondial, cesserons-nous d&#039;aller en Amérique du Sud?
Les équipes d'Argentine et du Pargaguay ont profondément choqué durant cette Coupe du monde.Image: montage watson
Analyse

Après le Mondial, ce continent risque un gros dégât d'image

L'attitude désastreuse des sélections argentine et paraguayenne à la Coupe de monde risque de nourrir un sentiment négatif à l'égard de l'Amérique du Sud. Ce serait un profond retournement, incarné par deux géants et deux époques: Maradona et Messi. Un expert argentin se mouille.
23.07.2026, 18:4523.07.2026, 19:59
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Ne généralisons pas. Ne minimisons pas. Au lendemain de ce Mondial monstrueux de démesure, la réputation du football sud-américain – mettons le Brésil à part – ne sort pas grandie. Le spectacle proposé par le Paraguay et l’Argentine, avec ses claques dans la nuque, dans la figure et ailleurs, ses tacles de rodéo et ses plaquages de rue, n’a pas plu. Mais alors pas du tout. Le mot qui revient le plus dans les commentaires: scandaleux.

Dégâts d'image

Par leurs actes d’antijeu – qui ne feront pas oublier les fantastiques remontadas argentines face à l’Egypte et l’Angleterre –, les sélections argentine et paraguayenne n’ont peut-être pas seulement sali la renommée de leur football, l’argentin, surtout. Qui sait si l’image renvoyée par ces pays, avec un risque d'amalgame au reste du continent sud-américain, n’est pas atteinte elle aussi? «Le Paraguay? Un foot de dictature», a osé Blick

L'Argentine a trouvé le coupable idéal sur le but de l'Espagne

Comme on prend, on jette. Cette Amérique du Sud est-elle en passe d’être détestée pour les raisons fantasmées – ses outrances, sa désinvolture – qui font qu'elle a été aimée? Le comportement de joueurs argentins, pendant et après la finale contre l'Espagne, ne fait qu’ajouter à un bilan moral jugé catastrophique.

Dès lors, y aura-t-il moins de candidats au voyage pour Buenos Aires et Asunción dans les prochains mois?

In-dé-fen-dables

Ceux qui, comme l’envoyé spécial de Libération après le huitième de finale opposant les Bleus à des Paraguayens sans limites, se sont hasardés à livrer une explication culturaliste pour tenter d’atténuer la détestable impression globalement laissée par les équipes d’Argentine et du Paraguay, se sont pris le boomerang dans la figure. «Le football, c’est tout pour eux», «peu importent les coups donnés, gagner est vital», «le vice est une vertu»: aucun de ces arguments cherchant à culpabiliser l’Européen repu n’a été jugé recevable. Les attaques racistes d’une sénatrice paraguayenne visant Kylian Mbappé ont achevé de les rendre illégitimes.

Que s'est-il passé entre Mbappé et cette sénatrice du Paraguay?

Pas certain que le magazine So Foot publie de sitôt un numéro collector de 484 pages à la gloire du plus grand joueur de tous les temps, Lionel Messi, selon un consensus chez les savants du foot. Certes, l’unique fois, à notre connaissance, que le magazine français a consacré autant de pages à une légende du ballon rond, c’était à l’occasion de la mort de Diego Maradona.

Le numéro hommage à Maradona👇

Image

Maradona, Messi: pas la même Argentine

Est-on sûr, pourtant, que l’Argentine de Maradona «la main de Dieu» (le but contre l'Angleterre en quarts de finale du Mondial 1986) était à ce point différente de celle de Messi? Question de période et de géopolitique, peut-être. C’est ce que suggère l’économiste Nicolas Depetris Chauvin, professeur à la Haute école de gestion (HEG) de Genève. Cet Argentin a été camarade de Javier Milei, l’actuel président de l’Argentine, en master d’économie, à Buenos Aires.

«Bien que venu au foot après la dictature qui dura de 1976 à 1983 en Argentine, Maradona incarne la troisième voie, celle du péronisme des années 50, en pleine guerre froide, alignée ni sur les Etats-Unis ni sur l’URSS. Socialement, il est à l'image du peuple modeste, irrévérencieux avec les puissants. Il vient d’un quartier pauvre de la banlieue sud de la capitale, Villa Florito. Il était ami avec Fidel Castro. Politiquement, il était du côté des pauvres.»
Nicolas Depetris Chauvin

L'Europe progressiste aimait l'Argentine de Maradona

L’Argentine de Maradona avait les faveurs de la presse progressiste en Europe. Son choix de jouer pour Naples, dans cette Italie du Sud malaimée de l’Italie du Nord et du leader d’extrême droite Umberto Bossi, ajoutait à son aura. Ceux qui, dans l’immigration, ne s’appelaient pas encore les décoloniaux s’identifiaient au «pibe de oro», au gamin en or.

Le profil de Lionel Messi, dit «La Pulga», la puce, dressé par Nicolas Depetris Chauvin, diffère de celui de Maradona.

«Messi a grandi à Rosario, un quartier de la classe moyenne inférieure de Buenos Aires, qui n’a rien de commun avec Villa Florito. Il n’a jamais joué dans un club argentin, contrairement à Maradona qui a joué dans deux clubs de la capitale, Argentino Juniors et le mythique Boca Juniors. Messi, lui, a fait toute sa carrière et sa formation à Barcelone, en Espagne. Pour les Argentins, même s’il est leur idole, il a une image d’Européen, quand Maradona est un vrai Argentin.»
Nicolas Depetris Chauvin
Analyse
La haine anti-Argentine prend une tournure inquiétante

Aux aspects sportifs s’ajoute le poids de la géopolitique. L’Argentine de la «troisième voie», c’est du passé. «Pour beaucoup, l’Argentine d’aujourd’hui, celle de Milei, est liée aux Etats-Unis de Trump et à Israël», note le professeur d’économie. Comme le relevait watson dans une précédente analyse, ce positionnement a suscité des remarques antisémites. Il semble aussi avoir fait perdre à l’Argentine du football ses soutiens de gauche du temps où Maradona en était le dieu vivant. L'Espagne victorieuse et raisonnable, avec à sa tête un premier ministre socialiste et propalestinien, recueille les fruits du désamour.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Trump a déteint sur le Mondial
2
Trump a déteint sur le Mondial
de Fred Valet
Le parcours de l&#039;Argentine électrise les adeptes du complot
1
Le parcours de l'Argentine électrise les adeptes du complot
Le grand buteur de l&#039;Espagne est l&#039;anti-Mbappé
1
Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé
de Romuald Cachod
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
1
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
de Antoine Menusier
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
2
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
de Klaus Zaugg
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
de Yoann Graber
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
1
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
de Fred Valet
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l&#039;équipe d&#039;Espagne
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne
de Yoann Graber
Le futur de la Nati en 4 questions
Le futur de la Nati en 4 questions
de Lucien Willemin, Kansas City
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
de Yoann Graber
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
1
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
de Sebastian Wendel, Kansas City
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
de Jérémie Crausaz
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
de Yoann Graber
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
de Alexandre Cudré
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
de Jérémy TALBOT
Thèmes
Le pilote fait croire que l'Argentine a gagné la Coupe du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
L'énorme incendie en France ne progresse plus mais reste menaçant
Le feu a parcouru 2550 hectares et entraîné l’évacuation d’environ 500 personnes.
Les pompiers poursuivent mercredi une bataille acharnée contre l'incendie virulent dans le Var, qui a parcouru 2550 hectares mais qui ne progresse plus. Plusieurs brasiers sont actifs sur un secteur où environ 500 personnes ont dû être évacuées.
L’article