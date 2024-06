Timothé Mumenthaler a décroché l'or du 200m des Championnats d'Europe alors qu'Angelica Moser a obtenu celui de la perche, lundi à Rome. On parlait d'un super samedi, on peut clairement parler de «super lundi» avec deux titres européens et une médaille de bronze (le Grison William Reais sur 200m) pour la délégation helvétique, qui en est désormais à sept breloques. (ats)