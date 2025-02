Clint Capela sera-t-il encore un joueur des Hawks après la «trade deadline»? image: Getty

C’est le grand jour pour le Suisse Clint Capela

Mêlé ces derniers mois à de nombreuses rumeurs de transfert, le pivot genevois, qui deviendra «free agent» l’été prochain, saura enfin ce jeudi s’il termine ou non la saison avec les Hawks d’Atlanta.

Clint Capela a manqué les cinq derniers matchs avec Atlanta. Raison officielle: des spasmes du dos. Or la nuit dernière contre les Spurs, les Hawks ont évoqué un autre motif et des «raisons personnelles» pour justifier son absence sur le terrain.

Serait-ce une façon de le «protéger» et le signe d'un éventuel départ, à quelques heures de la date limite des échanges, fixée à 21h ce jeudi 6 février? Si tous les joueurs ou presque peuvent possiblement être transférés, nous l'avons encore vu le week-end dernier avec Luka Doncic et Anthony Davis, Clint Capela, lui, fait l'objet de nombreuses rumeurs sur le marché depuis plus d'un an.

Atlanta a misé sur l'avenir et a fait d'Onyeka Okongwu son pivot principal. Le Suisse, certes toujours important en défense, et doté d'un bon différentiel «+/-», joue ainsi beaucoup moins et ses statistiques personnelles ne sont plus aussi clinquantes. C'est la première fois depuis ses premiers exercices aux Rockets qu'il n'affiche pas un double-double points-rebonds en moyenne sur la saison. Alors qu'il honore à 30 ans la dernière année d'un contrat particulièrement juteux, les Hawks seraient forcément inspirés de l'échanger ce jeudi, avant qu'il ne devienne «unrestricted free agent» cet été.

Autrement dit, un joueur libre comme l'air.

Mais quel intérêt pour une franchise de recevoir un contrat expirant? Ils peuvent être nombreux. A court terme, un joueur comme Clint Capela peut d'abord renforcer une équipe ambitieuse cette saison, mais dépouillée dans un secteur. En ce sens, le Genevois a été impliqué ces derniers jours dans des rumeurs l'envoyant aux Lakers, qui ont perdu leur pivot clé Anthony Davis dans l'échange avec Doncic, avant de mettre finalement la main sur Mark Williams cette nuit.

Clint Capela ne rejoindra pas les Lakers de Los Angeles. image: Getty

Un «free agent» permet également de libérer en fin de saison de l'espace dans l'effectif, et donc dans les finances d'une franchise. Il peut être perçu positivement par une équipe qui dépasse dangereusement le «salary cap», ou par une formation qui souhaite se doter d'un budget conséquent, afin de prolonger un joueur majeur ou recruter un agent libre de très haut niveau.

LeBron James, James Harden ou Kyrie Irving seront par exemple disponibles cet été, s'ils n'activent pas leur «player option», à savoir une prolongation d'une année.



Mais malgré cela, les Hawks qui, eux, auraient certainement un avantage à recevoir un meneur en soutien de Trae Young ou des «picks» pour la prochaine draft, au lieu de libérer en fin d'exercice de la place sur le banc, ne sont jusqu'ici pas parvenus à mettre en place un échange. La production du Genevois sur le terrain et son salaire de 22,3 millions de dollars pour sa dernière année de contrat expliquent cette situation.

Alors, Clint Capela finira-t-il la saison aux Hawks, ou sera-t-il enfin cédé, à la toute dernière minute, avant d'être libre cet été? Réponse dans quelques heures ce jeudi.