brouillard-3°
DE | FR
burger
Sport
Bobsleigh

Ces innovations veulent rendre le bobsleigh plus sûr

Ces innovations veulent rendre le bobsleigh plus sûr

Le grave accident de Sandro Michel à Altenberg a placé la sécurité au cœur des discussions en bobsleigh, ce qui pourrait conduire à l’introduction prochaine de deux innovations majeures en matière de protection des athlètes.
20.01.2026, 18:5920.01.2026, 18:59

Les images avaient choqué le monde du sport en février 2024. Lors d’un entraînement sur la piste d’Altenberg, en Allemagne, le bob à quatre de Michael Vogt s’était retourné, projetant le pousseur Sandro Michel hors de l’engin. En redescendant par la rampe d’arrivée, le bob l’avait percuté de plein fouet, le laissant inconscient et grièvement blessé.

Deux ans plus tard, peu de choses ont changé en matière de sécurité, du moins selon Vogt. Le pilote schwyzois a ainsi boycotté la dernière étape de Coupe du monde avant les Jeux olympiques, qui se déroulait ce week-end sur cette même piste d'Altenberg.

epa11851513 Michael Vogt and Team of Switzerland in action during the Men?s 4-Bob World Championships in St. Moritz, Switzerland, on Saturday, January 25, 2025. (KEYSTONE/Mayk Wendt) EPA/MAYK WENDT
Michael Vogt et ses pousseurs ont fait l’impasse sur l’étape d’Altenberg.image: Keystone

«Je ne courrai pas sur une piste où l’un de nos pousseurs a failli mourir et où rien n’a changé depuis», a-t-il déclaré au Blick alémanique. Selon lui, les mesures correctives restent insuffisantes: des bobs peuvent encore redescendre par la rampe d’arrivée, revenir dans la courbe finale et mettre en danger la vie des athlètes.

«La garantie à 100% n’existe pas»

Pour Jens Morgenstern, responsable de la piste d’Altenberg, la situation n’est pas celle décrite par Vogt. Après trois grandes conférences sur la sécurité réunissant des experts de différents domaines, «des mesures concrètes ont été mises en place ou sont en cours de réalisation», a-t-il déclaré à l’Agence de presse allemande (DPA).

Lors de la dernière étape de Coupe du monde, ce week-end, «du personnel supplémentaire, spécialement formé», a été déployé dans la zone d’arrivée, «afin d’éviter qu’un bob renversé ne redescende». «Une garantie à 100% n’existe cependant pas, ni à Altenberg, ni ailleurs», a insisté Morgenstern. Le responsable a également évoqué un système de retenue en cours de développement à l’Institut Ifosa de Munich, développé en collaboration avec l’ingénieur Jochen Buck et la Fédération allemande de bob et de luge (BSD).

Un système de harnais en test

Sur la piste d'Altenberg, un nouveau système de harnais a récemment été testé. Il pourrait être mis en service dès la saison prochaine, après homologation par la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF). Conçu par le Centre technique de l’assurance Allianz (AZT), spécialisé dans la sécurité automobile, il résulte d’une analyse des positions de chaque athlète dans le bob.

Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été

«En matière de sécurité, les bobs actuels sont comparables aux voitures des années 1960», explique Carsten Reinkemeyer, responsable de la recherche sur la sécurité à l’AZT. L’objectif était donc de mettre au point un concept global: protéger la tête, prévenir l’éjection, faciliter le freinage et améliorer l’équipement de protection existant, en particulier le casque.

Les solutions doivent pouvoir s'appliquer à tous les engins. «Dans ce contexte, un système de ceinture s’est révélé être la meilleure option pour le freineur: l’athlète entre dans une boucle ouverte, qui s’enroule ensuite automatiquement autour de son bassin. En cas de chute, cela permet de le maintenir dans le bob», explique Markus Beischl, ingénieur à l’AZT.

Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse

Des blessures graves au thorax et au bassin, comme celles subies par le Suisse Sandro Michel, qui avait dû être opéré en urgence à Dresde, auraient pu être évitées grâce à ce système. Seules l’intervention rapide du médecin de la piste et l’arrivée des urgentistes en hélicoptère ont sauvé sa jambe, et surtout sa vie. Après près de deux ans de rééducation, Michel est de retour à l’entraînement et souhaite remonter dans le bob.

Un arceau inspiré de la F1

Pour prévenir les blessures à la tête en cas de chute, un système de protection en cas de renversement, inspiré du halo typique de la Formule 1, a également été développé.

Le bob Allianz équipé du halo.
Le bob Allianz équipé du halo.image: Allianz

La solution est actuellement mise au point avec l’Institut de recherche et de développement sur le matériel sportif (FES), basé à Berlin.

«Le système HIP (Head Impact Protection) n’est pas encore finalisé. Il vise à renforcer la protection de la tête du pilote», a précisé Ronny Hartnick, directeur adjoint du FES, lors de la présentation de la solution en novembre 2025. L’extension de cette protection aux pousseurs sera assurée dans une étape ultérieure grâce à des barres de poussée surélevées.

(nih/sda/dpa/roc)

Plus d'articles sur le sport
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
de Jan Schultz
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
de Klaus Zaugg
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
de Robin Walz
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
de Ralf Meile
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
de Jakob Weber
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
de François Schmid-Bechtel
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Il est possible que la Suisse organise à nouveau les Championnats du monde de ski alpin en 2035, à peine huit ans après ceux de Crans-Montana. Cerise sur le gâteau: les épreuves de vitesse pourraient se dérouler sur la légendaire piste du Lauberhorn.
Affluences record et audiences de rêve: citer Wengen et Adelboden parmi les plus grands rendez-vous hivernaux récurrents de Suisse ne relève en rien de l’exagération. Dès lors, il peut paraître surprenant que ces deux monuments du ski alpin n’occupent aucune place dans les projets olympiques helvétiques pour 2038.
L’article