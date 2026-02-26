assez ensoleillé
Running: Chaos au départ du 10 kilomètres de Castellon

Ils ont vécu le pire cauchemar de tous les coureurs

Plusieurs coureurs ont vécu ce que beaucoup redoutent en course, dimanche, lors du départ totalement chaotique du 10 km de Castellon, en Espagne.
Le 10 km de Castellon, couru dimanche au nord de Valence, a été particulièrement animé, et pas seulement parce que ses vainqueurs, Harbert Kibet et Caroline Gitonga, ont signé des temps figurant parmi les dix meilleures performances mondiales de tous les temps sur 10 kilomètres, ou que Yann Schrub et Megan Keith ont établi de nouveaux records d’Europe sur la distance.

La course a également été marquée par un départ chaotique, juste après que les premiers se sont élancés. Très vite, des athlètes sont tombés, puis ont été piétinés par d’autres concurrents, désireux de ne pas perdre de temps. Un scénario redouté par de nombreux coureurs au départ.

Ce chaos aurait été provoqué par le non-respect des sas de départ. Déjà sur la ligne, avant que le coup de feu ne soit donné, des coureurs se sentaient oppressés.

Sur les images, une femme en tenue violette, visiblement sonnée, reste plus longtemps à terre que les autres: il s’agit d’Amalie Sæten.

Migros a créé une fausse course à pied et on y était

«J’étais assise là, terrifiée. Avant même que je m’en rende compte, c’était le chaos total. Je suis allongée par terre et je vois plein de gens qui se penchent sur moi et qui me tombent dessus. Je ne me souviens pas de ma collègue qui est venue me relever. Je pense donc que j’étais ailleurs. Je crois que j’étais un peu sous le choc», a-t-elle déclaré dans la presse norvégienne, heureuse de n’avoir subi que des hématomes et quelques plaies.

Le chaos au départ a encore gagné en intensité lorsqu’après les premières chutes, un feu d’artifice a été déclenché. Or les premières détonations ont laissé penser que le starter rappelait les concurrents, comme pour un faux départ, ce qui a incité certains coureurs à faire demi-tour pour regagner la ligne. Décidément, tout allait de travers dimanche en Espagne, sauf le chrono.

