Les machines étaient également impliquées sur le plan de la sécurité, puisqu'elles facilitent la surveillance et la détection des situations d'urgence. Une autre, humanoïde, était également placée à l'arrivée. Elle servait à accueillir les participants. Si ces robots semblent se démocratiser sur les épreuves chinoises, pas sûr qu'ils débarquent de sitôt sur les courses du calendrier helvétique, et c'est peut-être mieux ainsi.

B2, lui, n'a participé qu'au semi-marathon. Or il l'a réalisé à un rythme soutenu et a joué le rôle de «pacer» ou «meneur d'allure» pour les coureurs. Ces derniers n'avaient qu'à le suivre pour réaliser le temps souhaité.

Mais il n'est pas le seul à avoir accompagné les athlètes. La semaine précédente, les robots quadrupèdes Go2 et B2 ont couru le marathon de Hangzhou avec chacun des missions différentes. Go2 a offert une assistance aux participants et a diffusé des messages d'encouragement, de la musique ainsi que des conseils tout au long du parcours.

Après avoir longtemps encouragé les participants le long du parcours, en mode cheerleader, il a lui même couru les 100 derniers mètres de l'épreuve, dossard accolé sur le plastron, aux côtés des autres runners, et ce à plusieurs reprises. Tiangong mesure 1m63 pour 48 kilos, est 100% électrique, dispose d'une vision 3D et est doté d'un haut niveau de force. Ce robot intelligent, capable d'appendre par apprentissage par renforcement, sait également courir à une vitesse de 6 km/h.

Les robots sont-ils en train d'envahir la course en pied? Cela semble en prendre la direction en Chine. Dimanche, le robot humanoïde Tiangong s'est fait remarquer lors du semi-marathon de Yizhuang à Pékin.

