Après ses graves blessures, Remco Evenepoel espère retrouver le succès. Image: keystone

Evenepoel pratique l'islam pour retrouver le sommet

Gravement blessé en décembre, le champion olympique s'est tourné vers cette religion pour tenter de retrouver le succès. Le Belge fait partie des favoris de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche.

Emil Rohrbach / ch media

Plus de «Sport»

La vie de Remco Evenepoel a basculé brutalement lorsqu'une voiture est entrée en collision avec lui. Lors d'une sortie d'entraînement en décembre dernier, le double champion olympique et troisième du Tour de France 2024 a heurté le véhicule d'une factrice belge.

Evenepoel a percuté de plein fouet la portière qui s'ouvrait, le cadre de son vélo s'est brisé en deux. S'en sont suivis des fractures à l'omoplate droite, à la main droite et à une côte, une contusion pulmonaire bilatérale ainsi qu'une luxation de la clavicule – et des mois d'incertitude, d'opérations et d'inquiétude quant à un éventuel retour à la compétition.

Il s'agissait du deuxième grave accident de sa carrière. Le premier avait eu lieu lors du Tour de Lombardie 2020, lorsque Evenepoel, dans la descente du Colma di Sormano, était tombé d'un pont et avait fait une chute de 10 mètres, se fracturant le bassin.

Evenepoel a remporté la course en ligne des JO de Paris l'été dernier. Image: keystone

En janvier, lors d'un gala sportif en Belgique – au cours duquel Evenepoel a d'ailleurs été élu sportif de l'année 2024 –, il a également été révélé qu'un nerf de son épaule avait été endommagé pendant les opérations, l'empêchant de bouger ce bras pendant plusieurs semaines.

«Dans beaucoup d'autres sports, cela aurait signifié la fin assurée de ma carrière» Remco Evenepoel

Une épouse à l'écoute et des rituels

Peu avant son retour triomphal lors de la Flèche brabançonne la semaine dernière, Remco Evenepoel a publié un long message sur Instagram dans lequel il a livré des détails sur ce qu'il qualifie de «combat le plus difficile de ma vie». Il s'est senti au plus bas, aussi bien physiquement que psychologiquement. Il écrit que la plus grande part de sa gratitude va naturellement à son épouse.

Cette dernière, une Marocaine de confession musulmane, lui aurait enseigné chaque jour quelque chose sur la vie et sur l'importance de ne pas perdre ni son cap ni sa sérénité, même dans les moments difficiles. Mais la chose la plus extraordinaire qu'elle lui ait transmise serait la prière en commun, pratique qu'il souhaite poursuivre à l'avenir. Dans son message adressé à sa femme, Evenepoel a écrit:

«Sans toi, j'aurais probablement mis fin à ma carrière»

Remco Evenepoel et sa femme, Oumi Rayane. image: instagram

Le Belge de 25 ans, l'un des meilleurs cyclistes de sa génération, a donc retrouvé la foi après un grave accident et une période émotionnellement éprouvante. Quelques jours après cette déclaration, il a confirmé lors de la conférence de presse précédant la Flèche brabançonne:

«Oui, je prie avec ma femme et nous partageons ensemble des rituels musulmans»

Un retour victorieux

Va-t-il se convertir? Evenepoel a laissé cette question en suspens. Mais il précise:

«La prière est une belle chose que nous faisons à la maison, un endroit où je peux déposer mes soucis et mes souhaits.»

Tous ceux qui croient en une force supérieure pourront penser que celle-ci a exaucé les vœux du Belge. Il a débuté les classiques ardennaises par une victoire au sprint face à son compatriote Wout van Aert lors de la Flèche brabançonne, quasiment sa course à domicile.

Dimanche dernier, lors de l'Amstel Gold Race, il est parvenu, accompagné de Mathias Skjelmose Jensen, à réduire à moins d'une minute son retard sur Tadej Pogacar, échappé en solitaire. Et lors de la Flèche Wallonne mercredi, il a décroché une bonne dixième place.

Pour «la Doyenne» Liège-Bastogne-Liège ce dimanche, il faudrait cependant un concours de circonstances particulièrement favorable pour qu'Evenepoel voit ses prières exaucées et triomphe de Tadej Pogacar.