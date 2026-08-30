Le Britannique Tom Pidcock est le nouveau champion du monde de VTT. image: Getty

Tom Pidcock sacré, Mathieu van der Poel complètement dépassé

Le coureur britannique est devenu ce dimanche champion du monde de VTT cross-country pour la deuxième fois de sa carrière. Très attendu, Mathieu van der Poel est complètement passé à côté de sa course.

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Le Britannique Tom Pidcock, phénomène de polyvalence dans le cyclisme, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le titre de champion du monde de VTT cross-country dimanche à Val di Sole (Italie).

Pidcock, présent dans le peloton professionnel sous le maillot de l'équipe suisse Q36.5, a devancé son compatriote Charlie Aldridge, 2e à 17 secondes, et le Canadien Cole Punchard, 3e à 31 secondes. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, autre star du cyclisme sur route en quête du seul titre mondial qui manque à son palmarès, n'a jamais été dans le coup et a terminé à la 30e place à 4 min 40 sec du vainqueur du jour. Dans le camp suisse, Dario Lillo, Filippo Colombo et Fabio Püntener ont terminé respectivement aux 7e, 8e et 9e rangs.

Tom Pidcock, 27 ans, a écoeuré les uns après les autres les cadors de la Coupe du monde de cross country. Il était pourtant parti avec un net désavantage sur les autres favoris, depuis la cinquième ligne sur la grille de départ établie en prenant en compte les résultats de l'année sur le circuit mondial, où il n'est apparu qu'une seule fois cette saison.

Il lui a fallu attendre le quatrième des huit tours pour revenir sur la tête de la course, avant de lâcher un à un ses adversaires, dont le Français Adrien Boichis, sacré champion du monde de short track vendredi. Pidcock a fait définitivement la différence juste avant la fin du septième tour en distançant Aldridge à la faveur de l'une des dernières montées du circuit.

A son palmarès figurent désormais grâce au VTT deux titres olympiques (2021, 2024) et deux titres de champion du monde (2023, 2026), sans oublier un sacre mondial en cyclo-cross en 2022.

«Je suis tombé plutôt lourdement à l'entraînement vendredi et mon dos me faisait mal au premier tour. J'ai eu de la chance que le rythme n'ait pas été plus élevé», a-t-il déclaré après son titre. «Mais ça a tenu bon et j'ai pu revenir sur la tête avant de donner tout ce que j'avais en moi lors des deux derniers tours», a ajouté le Britannique.

Mathieu van der Poel débutait lui aussi sur la cinquième ligne, mais il n’a jamais réussi à remonter. Si, sur route, en cyclo-cross et même en gravel, rien ou presque ne lui résiste, le VTT prend décidément un malin plaisir à jouer des tours à la star néerlandaise, qui espérait enfin décrocher un premier titre international dimanche à Val di Sole, où il se présentait avec de grandes ambitions.

Depuis le Tour de France et sa retentissante victoire dans la dernière étape sur les Champs-Elysées, MVDP s'était exclusivement consacré au VTT: il était ainsi parti en stage à Livigno, dans les Alpes italiennes, et avait participé le week-end dernier à la manche française de la Coupe du monde de cross-country aux Gets, terminant deuxième de manière impressionnante. Mais il n’a pas réussi à reproduire cette performance lors du rendez-vous le plus important de la saison pour les vététistes.

(afp/roc)