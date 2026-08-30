bien ensoleillé26°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Mondiaux de VTT: Pidcock sacré, van der Poel complètement dépassé

VAL DI SOLE, ITALY – AUGUST 28: Tom Pidcock of United Kingdom trains ahead of the XCO race at the 2026 UCI Mountain Bike World Championships on August 28, 2026, in Val di Sole, Italy. (Photo by Piotr ...
Le Britannique Tom Pidcock est le nouveau champion du monde de VTT. image: Getty

Tom Pidcock sacré, Mathieu van der Poel complètement dépassé

Le coureur britannique est devenu ce dimanche champion du monde de VTT cross-country pour la deuxième fois de sa carrière. Très attendu, Mathieu van der Poel est complètement passé à côté de sa course.
30.08.2026, 16:4030.08.2026, 17:18

Le Britannique Tom Pidcock, phénomène de polyvalence dans le cyclisme, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le titre de champion du monde de VTT cross-country dimanche à Val di Sole (Italie).

Pidcock, présent dans le peloton professionnel sous le maillot de l'équipe suisse Q36.5, a devancé son compatriote Charlie Aldridge, 2e à 17 secondes, et le Canadien Cole Punchard, 3e à 31 secondes. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, autre star du cyclisme sur route en quête du seul titre mondial qui manque à son palmarès, n'a jamais été dans le coup et a terminé à la 30e place à 4 min 40 sec du vainqueur du jour. Dans le camp suisse, Dario Lillo, Filippo Colombo et Fabio Püntener ont terminé respectivement aux 7e, 8e et 9e rangs.

La Suisse tient sa nouvelle championne du monde de VTT
La Suisse tient sa nouvelle championne du monde de VTT

Tom Pidcock, 27 ans, a écoeuré les uns après les autres les cadors de la Coupe du monde de cross country. Il était pourtant parti avec un net désavantage sur les autres favoris, depuis la cinquième ligne sur la grille de départ établie en prenant en compte les résultats de l'année sur le circuit mondial, où il n'est apparu qu'une seule fois cette saison.

Il lui a fallu attendre le quatrième des huit tours pour revenir sur la tête de la course, avant de lâcher un à un ses adversaires, dont le Français Adrien Boichis, sacré champion du monde de short track vendredi. Pidcock a fait définitivement la différence juste avant la fin du septième tour en distançant Aldridge à la faveur de l'une des dernières montées du circuit.

A son palmarès figurent désormais grâce au VTT deux titres olympiques (2021, 2024) et deux titres de champion du monde (2023, 2026), sans oublier un sacre mondial en cyclo-cross en 2022.

Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski

«Je suis tombé plutôt lourdement à l'entraînement vendredi et mon dos me faisait mal au premier tour. J'ai eu de la chance que le rythme n'ait pas été plus élevé», a-t-il déclaré après son titre. «Mais ça a tenu bon et j'ai pu revenir sur la tête avant de donner tout ce que j'avais en moi lors des deux derniers tours», a ajouté le Britannique.

Mathieu van der Poel débutait lui aussi sur la cinquième ligne, mais il n’a jamais réussi à remonter. Si, sur route, en cyclo-cross et même en gravel, rien ou presque ne lui résiste, le VTT prend décidément un malin plaisir à jouer des tours à la star néerlandaise, qui espérait enfin décrocher un premier titre international dimanche à Val di Sole, où il se présentait avec de grandes ambitions.

Depuis le Tour de France et sa retentissante victoire dans la dernière étape sur les Champs-Elysées, MVDP s'était exclusivement consacré au VTT: il était ainsi parti en stage à Livigno, dans les Alpes italiennes, et avait participé le week-end dernier à la manche française de la Coupe du monde de cross-country aux Gets, terminant deuxième de manière impressionnante. Mais il n’a pas réussi à reproduire cette performance lors du rendez-vous le plus important de la saison pour les vététistes.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
de Sebastian Wendel
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
de Yoann Graber
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
de Jakob Weber
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l&#039;Italie
1
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
de Julien Caloz
Il organise son record de France... en Suisse
Il organise son record de France... en Suisse
de Romuald Cachod
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
1
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
de Etienne Wuillemin
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
de Romuald Cachod
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
Les informations sur la fusillade d'Aarau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Je vais t'en donner une!»: un guide de montagne attaque un alpiniste
Un guide de montagne voulait dépasser un couple d’alpinistes polonais sur le Grossglockner, en Autriche. Mais il a dérapé à la suite d'une remarque.
Sur le Mürztaler Steig, au Grossglockner, en Autriche, une dispute a éclaté entre un guide de montagne et un alpiniste polonais. Les faits se sont produits le week-end dernier et ont été filmés. La vidéo se propage désormais sur les réseaux sociaux.
L’article