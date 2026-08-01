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TDF femmes: Lorena Wiebes remporte la 1re étape à Lausanne

Netherlands&#039; Lorena Wiebes of team SD Worx Protime celebrates after taking the win during the first stage, a 137 km loop with start and finish in Lausanne, at the 5th edition of the Women&#039;s ...
Lorena Wiebes, victorieuse à Lausanne.image: Keystone

La meilleure sprinteuse du monde revêt le maillot jaune à Lausanne

La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté samedi la première étape du Tour de France femmes, disputée sur une boucle autour de Lausanne. Elle s’est imposée au sprint en haut de la côte Saint-François, s'adjugeant ainsi la première tunique de leader.
01.08.2026, 18:1801.08.2026, 18:30

Lorena Wiebes a remporté samedi à Lausanne la 1re étape du Tour de France Femmes. La Néerlandaise, qui a devancé Kim Le Court et Demi Vollering au sprint, endosse du même coup la première tunique jaune de leader du général. Côté suisse, Noemi Rüegg s'est classée 5e et Marlen Reusser 10e.

Le 1er août n'a donc pas souri aux Suissesses. Noemi Rüegg a néanmoins signé un retour convaincant, trois mois après sa chute survenue lors de la 2e étape de la Vuelta. Mais la Zurichoise n'a rien pu faire face à la puissance de Lorena Wiebes au sommet de la côte de St-François (2,6 km à 4,6% de moyenne).

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Marlen Reusser était également dans le coup au moment d'aborder la dernière difficulté de la journée. La Bernoise, qui fait partie des candidates à la victoire finale, s'est pourtant fait peur en chutant à 25 km de l'arrivée. Elle a assuré l'essentiel en parvenant à rejoindre le peloton principal.

Cette 1re étape a été marquée par l'échappée de quatre coureuses, qui ont compté plus de six minutes d'avance sur le peloton. Emmené par la Tchèque Nikola Noskova, le quatuor a toutefois été repris à 6 km de l'arrivée.

(ats/roc)

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