Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs

Dans un podcast, l'adjoint Lars Leuenberger raconte comment le coach Roger Rönnberg a modifié en profondeur la tactique des hockeyeurs fribourgeois (qui reçoivent Berne ce samedi à 19h45).

Après douze ans à Frölunda, ponctués de deux titres de champion de Suède et de quatre sacres en Champions Hockey League, Roger Rönnberg travaille pour la première fois à l’étranger.

Le Suédois est arrivé à Fribourg avec un état d’esprit qui rappelle le «Totaal Voetbal» des footballeurs néerlandais des années 1970: chacun fait tout.

A Gottéron, on s’est éloigné du système pour aller vers des principes. «Nous ne parlons quasiment plus de système», a raconté cette semaine Lars Leuenberger, l’adjoint de Rönnberg, dans le podcast Roost Röthlisberger – Hockey Talk. Et ce n’est pas simple, à entendre Leuenberger:

«Nous nous étions tous habitués à jouer en 2-1-2, en 1-2-2 ou dans une autre formation. Et maintenant, nous parlons davantage de ce que nous devons faire dans certaines situations.»

«Nous ne sommes pas encore à 100 %»

«Il faut beaucoup de temps pour que cela s’ancre», ajoute l'adjoint. Actuellement, Fribourg-Gottéron occupe la 3e place de National League – le processus va donc dans la bonne direction. «Nous ne sommes pas encore à 100 %. Mais on voit une évolution», juge Lars Leuenberger, également en charge des attaquants.

«Ils m’ont déjà dit à plusieurs reprises qu’ils étaient contents de pouvoir parler le suisse allemand. Nous pouvons ainsi mieux nous exprimer, poser des questions plus précises.»

Lars Leuenberger a lui-même déjà été entraîneur principal: il a mené le CP Berne au titre de champion de Suisse en 2016 et a remporté la Coupe Spengler avec Fribourg en 2024. Aujourd’hui, à 50 ans, il est de retour au second plan – et réapprend lui aussi. «Pour nous tous, c’est un terrain inconnu, c’est incroyablement passionnant», dit-il à propos du «système Rönnberg».

Cependant, nuance Leuenberger, son patron suédois n’a pas réinventé le hockey:

«C’est impossible. C’est un peu comme pour les vêtements: soudain, des pantalons qui étaient à la mode il y a vingt ans reviennent. Ce dont nous discutons ici, j’en ai déjà appliqué une partie il y a des années, en tant qu’adjoint de Guy Boucher au CP Berne.»

Confusion au départ chez les joueurs

L’essentiel, souligne Lars Leuenberger, est que les cinq hommes sur la glace pensent et agissent de la même manière. «Quand nous avons présenté nos idées aux joueurs pour la première fois en août, ils ont demandé: "Où est-ce que je me place maintenant dans telle ou telle situation?"» Et la réponse a été:

«A toi de le découvrir! Tu lis désormais le jeu»

Ce changement exige de la patience de la part de toutes les personnes impliquées – du coach, de ses adjoints et des joueurs.

A Fribourg-Gottéron, Roger Rönnberg a signé jusqu’en 2028. Si le Suédois parvenait à atteindre le Graal en guidant le club vers son premier titre de champion suisse de son histoire, on continuerait encore dans cent ans, sur les bords de la Sarine, à célébrer son système qui n’en est pas un.

