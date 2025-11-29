assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Gottéron: Roger Rönnberg a imposé une nouvelle tactique

Roger Rönnberg a bouleversé les principes de jeu des Fribourgeois.
Roger Rönnberg a bouleversé les principes de jeu des Fribourgeois. image: keystone/watson

Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs

Dans un podcast, l'adjoint Lars Leuenberger raconte comment le coach Roger Rönnberg a modifié en profondeur la tactique des hockeyeurs fribourgeois (qui reçoivent Berne ce samedi à 19h45).
29.11.2025, 15:5529.11.2025, 15:55
Ralf Meile
Ralf Meile

Après douze ans à Frölunda, ponctués de deux titres de champion de Suède et de quatre sacres en Champions Hockey League, Roger Rönnberg travaille pour la première fois à l’étranger.

Le Suédois est arrivé à Fribourg avec un état d’esprit qui rappelle le «Totaal Voetbal» des footballeurs néerlandais des années 1970: chacun fait tout.

Head coach Roger Roennberg (HCFG) speaks with his players, during the regular season National League game between HC Ambri Piotta and HC Fribourg Gotteron at the ice stadium Gottardo Arena, Switzerlan ...
Roger Rönnberg (54 ans) entraîne Gottéron depuis le début de la saison.Image: KEYSTONE

A Gottéron, on s’est éloigné du système pour aller vers des principes. «Nous ne parlons quasiment plus de système», a raconté cette semaine Lars Leuenberger, l’adjoint de Rönnberg, dans le podcast Roost Röthlisberger – Hockey Talk. Et ce n’est pas simple, à entendre Leuenberger:

«Nous nous étions tous habitués à jouer en 2-1-2, en 1-2-2 ou dans une autre formation. Et maintenant, nous parlons davantage de ce que nous devons faire dans certaines situations.»

«Nous ne sommes pas encore à 100 %»

«Il faut beaucoup de temps pour que cela s’ancre», ajoute l'adjoint. Actuellement, Fribourg-Gottéron occupe la 3e place de National League – le processus va donc dans la bonne direction. «Nous ne sommes pas encore à 100 %. Mais on voit une évolution», juge Lars Leuenberger, également en charge des attaquants.

«Ils m’ont déjà dit à plusieurs reprises qu’ils étaient contents de pouvoir parler le suisse allemand. Nous pouvons ainsi mieux nous exprimer, poser des questions plus précises.»
Head Coach Lars Leuenberger (HCFG) spricht bei seinem Time-Out im sechsten Eishockey Playoff Halbfinalspiel der National League zwischen dem HC Fribourg-Gotteron (HCFG) und dem Lausanne HC (LHC) am Do ...
Lars Leuenberger, adjoint de Rönnberg, fait le lien entre le coach et les joueurs. Notamment grâce à la langue.Image: keystone

Lars Leuenberger a lui-même déjà été entraîneur principal: il a mené le CP Berne au titre de champion de Suisse en 2016 et a remporté la Coupe Spengler avec Fribourg en 2024. Aujourd’hui, à 50 ans, il est de retour au second plan – et réapprend lui aussi. «Pour nous tous, c’est un terrain inconnu, c’est incroyablement passionnant», dit-il à propos du «système Rönnberg».

Cependant, nuance Leuenberger, son patron suédois n’a pas réinventé le hockey:

«C’est impossible. C’est un peu comme pour les vêtements: soudain, des pantalons qui étaient à la mode il y a vingt ans reviennent. Ce dont nous discutons ici, j’en ai déjà appliqué une partie il y a des années, en tant qu’adjoint de Guy Boucher au CP Berne.»
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion

Confusion au départ chez les joueurs

L’essentiel, souligne Lars Leuenberger, est que les cinq hommes sur la glace pensent et agissent de la même manière. «Quand nous avons présenté nos idées aux joueurs pour la première fois en août, ils ont demandé: "Où est-ce que je me place maintenant dans telle ou telle situation?"» Et la réponse a été:

«A toi de le découvrir! Tu lis désormais le jeu»

Le classement de National League

Image
image: txt

Ce changement exige de la patience de la part de toutes les personnes impliquées – du coach, de ses adjoints et des joueurs.

A Fribourg-Gottéron, Roger Rönnberg a signé jusqu’en 2028. Si le Suédois parvenait à atteindre le Graal en guidant le club vers son premier titre de champion suisse de son histoire, on continuerait encore dans cent ans, sur les bords de la Sarine, à célébrer son système qui n’en est pas un.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
de fred valet, marine brunner
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
de Romuald Cachod
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
de Ralf Meile
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
de Romuald Cachod
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
de Ralf Streule
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
de Adrian Bürgler
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
1
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
de Romuald Cachod
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
de Christoph Kieslich
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
2
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
Les sprinteurs pensaient trouver des Championnats du monde entièrement plats, en 2028 à Abou Dabi. Ce ne sera sans doute pas le cas.
Les sprinteurs sont-ils une espèce en voie de disparition? Tim Merlier, vainqueur au sprint à Dunkerque et Châteauroux sur le Tour de France 2025, le craint.
L’article