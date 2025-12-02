brouillard
Coupe du monde 2026: la Suisse a peu de chances d'être sacrée

La Nati est mal barrée

«Opta» estime que la Suisse n'a quasi aucune chance d'être championne du monde en 2026. Et vous?
02.12.2025, 16:5302.12.2025, 16:53

La Coupe du monde de football 2026 ne débute que dans 191 jours mais les choses sérieuses vont commencer dès ce vendredi avec le tirage au sort de la phase de groupes. Comme souvent lorsque le hasard intervient, certaines équipes seront mieux loties que d'autres, mais cela ne changera rien aux pronostics déjà établis par Opta quant aux chances de titre de chacune des nations engagées dans la compétition, puisqu'on peut partir du principe que les cadors du tournoi sortiront tous de la phase de groupes.

L'entreprise de référence dans la collecte et l’analyse de données sportives n'a pas expliqué comment elle a calculé les chances des 48 équipes, mais elle dispose de tellement de données que son super-ordinateur n'a pas dû manquer de statistiques pour fournir ses prédictions.

A ce petit jeu-là, c'est l'Espagne qui se détache, avec 17% de chances de titre. Pas étonnant: la Roja est restée invaincue lors de ses 31 derniers matchs officiels (25 victoires, 6 nuls, hors tirs au but). Sa dernière défaite remonte au 28 mars 2023, en Ecosse, lors d'un match de qualification pour l'Euro 2024 (2-0).

Derrière l'Espagne, ce sont les Bleus qui s'en sortent le mieux avec 14,1%, suivis par l'Angleterre de Thomas Tuchel (11,8%). Harry Kane et ses coéquipiers devancent le tenant du titre argentin (8,7%), l'Allemagne (7,1%), le Portugal (6,6%), le Brésil (5,6%) et les Pays-Bas (5,2%) notamment.

Pour trouver la Suisse, il faut descendre bien bas dans ce classement. Selon Opta, les joueurs de Murat Yakin n'ont que 0,7% d'être sacrés champions du monde le 19 juillet 2026 au MetLife de New York. Cela situe la Nati derrière des sélections comme l'Equateur et le Japon, mais devant le Sénégal ou l'Autriche. Voilà qui ne devrait pas vraiment plaire à Granit Xhaka, lui qui a toujours défendu les chances de sa sélection ces dernières années. Le capitaine estimait même que son équipe pouvait «écrire l'histoire» lors du dernier Mondial au Qatar.

Jusqu'où ira la Suisse au Mondial 2026?
Au total, 49 personnes ont participé à ce sondage.

Après la qualification de la Suisse pour le Mondial, mi-novembre au Kosovo, Murat Yakin avait été interrogé sur ce qui serait selon lui un tirage idéal pour son équipe. Le sélectionneur, cité par Blick, avait malicieusement rappelé que les résultats de la Nati parlaient pour elle, et qu'il serait temps, pour ses adversaires, d'en avoir peur. «Peut-être que les autres équipes n'ont pas envie de tomber contre nous, non?», avait-il lancé.

Composez votre groupe idéal pour la Nati au Mondial 2026

On guettera donc la réaction des futurs rivaux de la Suisse, ce vendredi soir lors du tirage au sort (18h, heure suisse) organisé à Washington D.C.

Opta estime par ailleurs que trois sélections n'ont aucune chance d'inscrire leur nom au palmarès du tournoi: la Jordanie, Curaçao et Haïti (toutes avec 0,0%).

La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026

Le site, enfin, n'oublie pas les vainqueurs des barragistes (six billets encore disponibles). Rappelons que pour la zone Europe, quatre nations seront qualifiées. Des formations aussi sérieuses que l'Italie, le Danemark, la Suède, la Pologne ou la Turquie ont encore une chance de participer à la grande fête du football. Les deux places restantes se disputeront dans des barrages intercontinentaux qui mettront aux prises six équipes, issues de cinq fédérations. Opta donne 3,3% de chances à un vainqueur des play-off pour être couronné en juillet 2026. Le nouveau champion du monde reviendrait alors de nulle part.

(jcz)

