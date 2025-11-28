ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Football

Ce club allemand fait payer ses fans selon la qualité du match

Le FC Phönix Lübeck fera payer ses supporters après le match
Les supporters du FC Phönix Lübeck paieront leur billet après le match.Image: www.imago-images.de

Ce club va tester un modèle de billetterie inédit

Les spectateurs du match FC Phönix Lübeck-HSC Hanovre, samedi à 14 h, décideront du prix de leur billet après coup, en fonction de la qualité du jeu.
28.11.2025, 18:5328.11.2025, 18:53
Romuald Cachod

Le FC Phönix Lübeck est un club relativement méconnu. Et pour cause: malgré sa longue histoire, il n’a jamais évolué en Bundesliga et joue aujourd’hui en quatrième division allemande, versé en Regionalliga Nord.

Lübeck fait néanmoins parler de lui cette semaine, et non parce qu’il s’apprête à défier un gros morceau en Coupe d’Allemagne, comme le Borussia Dortmund l'an passé. Il n’affronte en effet que le HSC Hanovre, ce week-end en championnat.

«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»

Si le club se retrouve sous le feu des projecteurs, c’est pour son initiative inédite en matière de billetterie: chaque spectateur paiera son billet après le coup de sifflet final, en décidant du prix en fonction de la qualité de la rencontre.

Quatre catégories seront alors proposées: «C’était correct» à 5 euros, «Match solide» à 10 euros, «C'était super» à 15 euros et «Vraiment fort» à 20 euros.

«Lübeck avait lancé une action similaire il y a deux ans. Mais c’est la première fois que nous la proposons sous cette forme», a déclaré Fredrik Trumpler, dirigeant du club, à l’Agence de presse allemande DPA. Par là, il entend que le FC Phönix Lübeck a déjà laissé ses supporters fixer le prix du billet, mais avant la rencontre. Une initiative reprise en mars par le RB Leipzig, indique Bild.

Fu�ball, Saison 2023/24, Regionalliga Nord, 1.FC Ph�nix L�beck - Hannover 96 II U23, Buniamshof L�beck, 01.04.2024, 19. Spieltag /// Michael Kobert 9, Ph�nix, Hayate Matsuda 3, Hannover L�beck Buniams ...
Un match à domicile du FC Phönix Lübeck contre la réserve d’Hanovre 96.Image: www.imago-images.de

Trumpler se montre optimiste quant à la recette à venir. «S’il n’y a pas de prix fixe, beaucoup sont prêts à payer plus cher», dit-il, soulignant l’aspect psychologique. De plus, si les joueurs enflamment la rencontre et font preuve de combativité, le public pourrait volontiers se montrer généreux.

L’opération, relayée partout dans la presse allemande, est aussi susceptible d’attirer un nombre de spectateurs supérieur aux 588 en moyenne par match au Buniamshof depuis le début de la saison.

Surtout que le prix du vin chaud sera lui aussi déterminé par les supporters. Il pourrait donc s'en écouler beaucoup, notamment en cas de victoire du cinquième sur le quatorzième du championnat.

Plus d'articles sur le sport
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
de Romuald Cachod
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
de Ralf Streule
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
de Adrian Bürgler
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
1
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
de Romuald Cachod
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
de Christoph Kieslich
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
2
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
Le FC Bâle se rend à Genk ce jeudi (21h) en Ligue Europa, un club entraîné par Thorsten Fink, qui avait lancé Xherdan Shaqiri chez les professionnels lorsqu’il dirigeait le FCB. Il évoque ses retrouvailles avec le club rhénan et nous parle de sa relation avec son ancien poulain. Interview.
Thorsten Fink, est-ce un sentiment spécial pour vous d'affronter le FC Bâle?
Le FC Bâle me tient toujours à cœur. J’ai aimé la ville, les supporters, la Muttenzerkurve. Et j’y ai aussi fait du bon travail. Mes débuts ont été difficiles. Georg Heitz (réd: alors directeur sportif du FCB) était d'ailleurs nerveux après seulement huit matchs. Mais ensuite, ça a décollé et nous avons tout renversé. C'est donc toujours spécial pour moi, parce que Bâle est le club avec lequel j’ai obtenu le plus de succès: deux titres de champion et une victoire en Coupe.
L’article