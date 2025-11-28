Les supporters du FC Phönix Lübeck paieront leur billet après le match. Image: www.imago-images.de

Ce club va tester un modèle de billetterie inédit

Les spectateurs du match FC Phönix Lübeck-HSC Hanovre, samedi à 14 h, décideront du prix de leur billet après coup, en fonction de la qualité du jeu.

Plus de «Sport»

Le FC Phönix Lübeck est un club relativement méconnu. Et pour cause: malgré sa longue histoire, il n’a jamais évolué en Bundesliga et joue aujourd’hui en quatrième division allemande, versé en Regionalliga Nord.

Lübeck fait néanmoins parler de lui cette semaine, et non parce qu’il s’apprête à défier un gros morceau en Coupe d’Allemagne, comme le Borussia Dortmund l'an passé. Il n’affronte en effet que le HSC Hanovre, ce week-end en championnat.

Si le club se retrouve sous le feu des projecteurs, c’est pour son initiative inédite en matière de billetterie: chaque spectateur paiera son billet après le coup de sifflet final, en décidant du prix en fonction de la qualité de la rencontre.

Quatre catégories seront alors proposées: «C’était correct» à 5 euros, «Match solide» à 10 euros, «C'était super» à 15 euros et «Vraiment fort» à 20 euros.

«Lübeck avait lancé une action similaire il y a deux ans. Mais c’est la première fois que nous la proposons sous cette forme», a déclaré Fredrik Trumpler, dirigeant du club, à l’Agence de presse allemande DPA. Par là, il entend que le FC Phönix Lübeck a déjà laissé ses supporters fixer le prix du billet, mais avant la rencontre. Une initiative reprise en mars par le RB Leipzig, indique Bild.

Un match à domicile du FC Phönix Lübeck contre la réserve d’Hanovre 96. Image: www.imago-images.de

Trumpler se montre optimiste quant à la recette à venir. «S’il n’y a pas de prix fixe, beaucoup sont prêts à payer plus cher», dit-il, soulignant l’aspect psychologique. De plus, si les joueurs enflamment la rencontre et font preuve de combativité, le public pourrait volontiers se montrer généreux.

L’opération, relayée partout dans la presse allemande, est aussi susceptible d’attirer un nombre de spectateurs supérieur aux 588 en moyenne par match au Buniamshof depuis le début de la saison.

Surtout que le prix du vin chaud sera lui aussi déterminé par les supporters. Il pourrait donc s'en écouler beaucoup, notamment en cas de victoire du cinquième sur le quatorzième du championnat.