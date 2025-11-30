ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

F1: Red Bull laisse un message provocateur sur sa monoplace

L'écurie de Max Verstappen a laissé un message à la concurrence.
L'écurie de Max Verstappen a laissé un message à la concurrence. image: watson

Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse

Avant le Grand Prix du Qatar (ce dimanche à 17h00), l'écurie autrichienne a joué un mauvais tour – avec humour – à ses concurrents.
30.11.2025, 15:5430.11.2025, 15:54
Lisa Slomka / watson.de

Lorsque les émotions s’échauffent quelque part en Formule 1, Max Verstappen n’est généralement pas loin. Le pilote néerlandais fulmine contre le règlement ou contre ses adversaires – et presque toujours avec répartie.

De toute évidence, cette attitude plaît aussi à son écurie: avant le Grand Prix du Qatar (ce dimanche dès 17h00) – potentiellement décisif pour le titre de champion du monde (lire l'encadré plus bas), les employés de Red Bull se sont permis une mauvaise plaisanterie.

Avant la première séance d’essais jeudi, un papier a soudain été collé sur la voiture de Verstappen. On pouvait y lire ce message en anglais:

«It's the same as last week»

Traduction en français: «C'est la même que la semaine dernière». Plus tard, ils ont fixé le même message sur une boîte à outils à côté du bolide, comme l’a rapporté un journaliste de Bild présent sur place.

Le message est sans équivoque: les photographes – dont certaines équipes se servent comme éclaireurs officieux – n’ont même pas besoin de chercher des nouveautés. La voiture de Verstappen serait identique à celle utilisée à Las Vegas et qui avait valu au Néerlandais des points importants dans la lutte pour le titre face aux deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri.

Pour la concurrence, c’est précisément là un point essentiel. Chaque détail, chaque éraflure, chaque modification de l’aérodynamique est capté par les photographes spécialisés.

La situation au classement
Avant les deux derniers Grands Prix de la saison, ce dimanche à Doha et dimanche prochain à Abu Dhabi, trois pilotes peuvent encore devenir champion du monde: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull).

Norris est actuellement leader, avec 22 points d'avance sur Piastri et 25 sur Verstappen. S'il remporte le Grand Prix du Qatar ce dimanche, le Britannique sera assuré d'être sacré champion du monde (pour la première fois).
infobox image
Image: txt

Méfiance et soupçons de triche

«Je pense que toutes les équipes ont des photographes-espions», a déclaré Adrian Newey, ingénieur chez Aston Martin, dans le podcast du journaliste F1 renommé James Allen. Et il a ajouté que les écuries savent assez précisément qui sont ces professionnels. L’effort pour dissimuler les pièces sensibles des voitures est donc considérable – souvent en vain.

Les équipes d’analyse décortiquent ensuite les photos au pixel près et tentent d’en tirer des conclusions techniques. Il n’est pas rare que cela concerne le soupçon que la concurrence évolue dans les zones grises du règlement.

Il y a beaucoup d'espionnage industriel en F1.
Il y a beaucoup d'espionnage industriel en F1. image: iMAGO/ANP

Les ingénieurs travaillent de toute façon en permanence sur les réglages, à la recherche de failles et de possibles avantages. Et d’autres équipes s’efforcent, à leur tour, de déceler précisément ces astuces – et de les signaler à la fédération internationale (FIA) comme violations du règlement. Des débats publics éclatent régulièrement en conséquence.

Piastri a accusé Red Bull de violer le règlement

L’automne 2024 en a fourni un exemple marquant. «D’après tout ce que j’ai entendu, ce genre de chose n’a rien à voir avec “pousser à la limite”, c’est une violation claire du règlement», avait alors tonné le pilote McLaren Oscar Piastri lors de la conférence de presse à Austin.

L’accusation visait un composant de la voiture Red Bull qui aurait permis d’effectuer illicitement des ajustements aérodynamiques entre les qualifications et la course.

Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre

Red Bull n’a pas nié utiliser la pièce en question sur la voiture, mais a souligné qu’elle ne pouvait pas être employée de manière non conforme au règlement. La FIA a également précisé dans un communiqué qu’il n’existait aucun indice laissant penser que Red Bull avait enfreint les règles.

Reste à savoir si McLaren se vengera de l'écurie autrichienne sur les circuits: ses deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, peuvent empêcher Max Verstappen de remporter une cinquième couronne consécutive de champion du monde.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
de Yoann Graber
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
de Romuald Cachod
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
de Christoph Kieslich, Céline Feller
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
de fred valet, marine brunner
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
de Romuald Cachod
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
de Ralf Meile
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
de Romuald Cachod
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
de Ralf Streule
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
de Adrian Bürgler
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
1
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
de Romuald Cachod
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
de Christoph Kieslich
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
2
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
Le Bâlois Mika Brunold (21 ans), actuel 307e mondial, a fait son coming out. Un acte très rare dans ce milieu conservateur, qui lui a demandé du courage.
Mika Brunold a eu beaucoup de courage pour poster ce message sur Instagram, ce samedi. Le jeune tennisman bâlois (21 ans), actuel 307e mondial, y a fait son coming out.
L’article