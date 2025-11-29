assez dégagé
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

F1: comment Verstappen a réussi son improbable retour

Largué encore cet été, Max Verstappen a relancé le Championnat du monde de F1.
Largué encore cet été, Max Verstappen a relancé le Championnat du monde de F1.image: keystone/watson

Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre

Avant les deux derniers Grands Prix de la saison, le quadruple champion du monde en titre – largué cet été – a soudain de nouveau une chance de conquérir sa cinquième couronne. Voici comment il a réussi cette remontada.
29.11.2025, 19:0129.11.2025, 19:01
Jasmin Steiger / ch media

Y aura-t-il pour Max Verstappen, à Doha (ce dimanche dès 17h00) et à Abu Dhabi (7 décembre), un conte digne des Mille et une Nuits? Pendant longtemps, tout indiquait que les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, se disputeraient seuls le titre mondial. Mais un autre s’est alors, lentement mais sûrement, réinvité dans la lutte: Max Verstappen.

Après la disqualification des deux monoplaces McLaren à Las Vegas – en raison d’une usure excessive des plaques de fond – le Néerlandais se retrouve désormais à trois points de Piastri (2e) et à seulement 25 unités du leader, Norris. Lors de la course sprint à Doha samedi, Piastri s'est imposé, Norris a pris la 3e place et Verstappen la 4e.

Le classement actuel

Image
image: txt

Pour les deux derniers week-ends de course au Qatar et à Abu Dhabi, un maximum de 58 points reste à attribuer. Pour le pilote Red Bull Verstappen, la situation de départ redevient soudain prometteuse – surtout parce que la pression repose désormais clairement sur les deux pilotes McLaren.

Des améliorations sur la voiture

La première moitié de saison ne s’est pas déroulée comme prévu pour le champion en titre. Des problèmes techniques, tels que la surchauffe des pneus et une fenêtre de réglages extrêmement étroite sur la RB21 – qui rendait la monoplace difficilement contrôlable – l’ont régulièrement ralenti. Le point bas a été atteint lors du Grand Prix d’Autriche, le 29 juin, où il a été percuté peu après le départ par la Racing Bull de son ancien coéquipier Liam Lawson et a dû abandonner sans faute de sa part. Mais Verstappen et son équipe ont poursuivi leur travail d’amélioration de la voiture.

Après la pause estivale, les fruits de ce travail sont devenus évidents: depuis lors, le quadruple champion du monde a gagné quatre des huit courses disputées et comptabilise au total six succès cette saison. A titre de comparaison: sa saison la plus dominante a été 2023, avec 19 victoires en 21 Grands Prix.

epa12543629 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands on pit lane during the Formula One Las Vegas Grand Prix on the Las Vegas Strip Circuit, in Las Vegas, Nevada, USA, 22 November 2025. EP ...
Red Bull a fait des améliorations durant la saison sur la monoplace de Max Verstappen. Image: keystone

Ses succès à Monza, Bakou, Austin et Las Vegas ont été particulièrement marquants, de même qu’une impressionnante remontée depuis la voie des stands jusqu’à la troisième place au Brésil. Parallèlement, il a publiquement minimisé ses ambitions pour le titre, allant jusqu’à évoquer le numéro qu’il choisirait pour la saison prochaine, puisque son numéro actuel, le 1, est réservé au champion du monde en titre.

Malgré le retour impressionnant de Max Verstappen, Lando Norris reste, mathématiquement, dans la position la plus confortable. S’il marque dimanche, lors de la course au Qatar, un seul point de plus que ses deux poursuivants, il sera champion du monde. Un scénario réaliste pour le Britannique, d’autant que, contrairement à son coéquipier Oscar Piastri, il a tenu la pression en seconde moitié de saison et est demeuré relativement constant.

Un «fléau» chez Red Bull

Le regain de forme de Verstappen soulève des questions: qu’a trouvé Red Bull qui conduit de nouveau à des victoires? Et pourquoi ces améliorations ne sont-elles visibles que chez le pilote néerlandais? Un constat frappe: l’écart demeure très important avec son coéquipier. Tandis que Verstappen joue le titre mondial, Yuki Tsunoda reste largement derrière le Néerlandais – un schéma qui se répète depuis des années et que les fans appellent en ligne le «Second Seat Curse» (en français: «fléau du deuxième baquet»).

L’origine de ce «fléau» remonte à 2019, lorsque Pierre Gasly a repris le siège de Daniel Ricciardo pour à peine douze courses. Il a ensuite été remplacé par Alexander Albon, qui n'est pas parvenu, non plus, à se hisser au niveau de Verstappen.

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands smiles during an interview at the Hermanos Rodriguez race track ahead the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Thursday, Oct. 23, 2 ...
Verstappen vise un cinquième sacre mondial. Image: keystone

Pourtant, Gasly et Albon n’étaient pas de mauvais pilotes: tous deux se sont durablement établis en Formule 1 et ont prolongé leurs contrats avec Alpine, respectivement avec Williams, sur plusieurs années.

Pour Yuki Tsunoda, le contrat prend fin après cette saison et, selon les rumeurs, il ne sera pas prolongé au sein de l’équipe actuelle. On affirme plutôt que le rookie Isack Hadjar serait déjà prêt à saisir sa chance pour lever ce «fléau».

Visite des coulisses de la Formule 1👇

Ces femmes qui font la F1

Tensions internes et grand talent

Le début de saison poussif de Max Verstappen pourrait aussi s’expliquer par des tensions internes avec l’ex-directeur d’équipe Christian Horner. Celui-ci avait déjà fait les gros titres négatifs la saison dernière. Son ancienne assistante lui reprochait un «comportement transgressif» et l’accusait de harcèlement sexuel

Pendant longtemps, Horner s’en est sorti à bon compte – les accusations ont été officiellement rejetées et l’assistante a quitté l’entreprise. En juillet, le mari de 52 ans de la Spice Girl Geri Halliwell a néanmoins été suspendu avec effet immédiat. Son poste a été repris par Laurent Mekies, le patron de l’équipe sœur Racing Bulls – et Verstappen s’est remis à gagner.

Christian Horner: fin de l&#039;aventure avec Red Bull
Christian Horner a été démis de ses fonctions chez Red Bull en juillet. image: Keystone

Une monoplace Red Bull améliorée et une atmosphère redevenue positive au sein de l’écurie constituent un premier élément. Mais les experts s’accordent à dire que, grâce à son talent, Verstappen est promis aux plus grands.

Il l’a aussi démontré en dehors de la Formule 1, lorsqu’il a passé à l’automne l’examen pour courir en endurance – et a d’emblée devancé tout le monde lors de sa première course. Il a soudain la possibilité de faire de même dans la course au titre en Formule 1.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
de fred valet, marine brunner
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
de Romuald Cachod
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
de Ralf Meile
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
de Romuald Cachod
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
de Ralf Streule
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
de Adrian Bürgler
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
1
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
de Romuald Cachod
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»
de Christoph Kieslich
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
2
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Kateryna Sadurska réalise un record du monde d'apnée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Le gardien de Langnau, Robin Meyer (25 ans), véritable révélation cette saison, a une habitude singulière avec ses gourdes. Le public lausannois pourra s'en rendre compte ce mercredi (19h45).
Tous les directeurs sportifs ne peuvent pas, après un transfert, dire la même chose que Pascal Müller, celui de Langnau, à propos de son gardien Robin Meyer: «Il nous apporte ce que nous espérions.» Et il ajoute:
L’article