Joie immense pour Stefan Brennsteiner dans le Colorado. Image: keystone

Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction

Longtemps miné par les blessures et les désillusions sportives, le géantiste Stefan Brennsteiner a attendu ses 34 ans pour enfin s’imposer en Coupe du monde, vendredi à Copper Mountain. Portrait en cinq points d’un homme apprécié, qui n’a jamais renoncé et porte désormais le dossard rouge de la spécialité.

Sur les traces de Tumler

Stefan Brennsteiner a longtemps attendu son heure. Son premier podium, il l’a obtenu le 27 février 2021, à Bansko en géant, soit près de dix ans après ses débuts au plus haut niveau.

Depuis, quatre autres podiums individuels ont suivi, dont cette toute première victoire vendredi à Copper Mountain, à presque 34 ans et deux mois. C’est à peine moins que le Suisse Thomas Tumler, qui avait établi un record l’hiver dernier en devenant, à 35 ans, un mois et trois jours, le plus vieux à décrocher son premier succès en Coupe du monde. Il succédait alors à Dave Ryding, autre vainqueur sur le tard.

Des ligaments abîmés



Si Stefan Brennsteiner a mis autant de temps à s’installer au sommet, c’est en grande partie à cause des blessures qui ont jalonné sa carrière.

Au total, le Salzbourgeois s’est déchiré quatre fois les ligaments croisés. Son genou droit avait notamment cédé en deuxième manche du géant des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018, alors qu'il venait de signer un bon intermédiaire. Moins de 18 mois plus tôt, c’était le genou gauche qui avait lâché lors du géant de Sölden, avec en prime une déchirure du ligament interne.

Un Stefan Brennsteiner malmené à PyeongChang. image: getty

Plus récemment, en février 2020, Brennsteiner a subi une lésion du ménisque externe et du cartilage du genou gauche lors du géant parallèle de Chamonix. Bien que cette blessure ait mis fin à sa saison, il se disait soulagé que ses ligaments croisés ne soient pas une nouvelle fois touchés.

Maudit dans les grands rendez-vous

Se blesser grièvement en deuxième manche d’une course olympique est difficile à encaisser. Mais «Brandy», son surnom en équipe d'Autriche, a connu bien d’autres désillusions lors des grands rendez-vous.

Deuxième après la première manche du géant des Jeux de Pékin, à seulement quatre centièmes de Marco Odermatt, il a commis une erreur irréversible en fin de second passage, terminant 27e alors que la médaille olympique lui tendait les bras.

Mais sa plus grande désillusion remonte à l’hiver dernier, aux Championnats du monde de Saalbach organisés dans son district de Zell am See. A peine engagé sur la piste, sa fixation a lâché et son ski a dévalé la pente... sans lui. Un véritable crève-cœur. «C’est quand même une blessure. Je le sais: c’était la course la plus importante de ma vie», confiait-il en début de saison au Kleine Zeitung, visiblement encore marqué par cet événement.

En outre, Brennsteiner a quelquefois manqué la victoire en Coupe du monde pour une poignée de centièmes.

Un mental à toute épreuve

Face à ces obstacles, Stefan Brennsteiner a parfois songé à tout arrêter. Mais il a persisté, et les blessures comme les désillusions ont peu à peu forgé son mental et sa capacité à toujours revenir, jusqu’à s’installer ces dernières saisons parmi les meilleurs géantistes.

«Le ski m'a beaucoup appris. Surtout, je sais maintenant qu'il ne faut pas se laisser abattre par ce genre d'épreuves. Tout le monde n'a pas vécu le ski comme moi, j’en suis la preuve vivante: ça peut être brutal.» Stefan Brennsteiner

Brennsteiner, ski à la main aux Mondiaux de Saalbach. image: Getty

Le skieur autrichien était persuadé que son heure viendrait. «Les prochaines occasions se présenteront, c’est certain», déclarait-il en début de saison, conscient qu’avec son niveau, il pouvait prétendre à de nouveaux podiums, voire mieux. Il ne s’est pas trompé.

Salué par Marco Odermatt

Stefan Brennsteiner a reçu de nombreux éloges après son succès vendredi à Copper Mountain. «C'est un type formidable, un farceur et un véritable coéquipier. Il donne le ton à l’entraînement. Réaliser ce qu'il fait, c'est fantastique», a ainsi déclaré son collègue Marco Schwarz.

Mais les Autrichiens n’ont pas été les seuls à saluer sa performance. Eliminé en première manche, Marco Odermatt a eu tout le loisir de suivre le second run de Brennsteiner et s’est montré enthousiaste quand ce dernier a franchi la ligne d'arrivée, publiant sur ses réseaux: «Quand l'un des mecs les plus sympas gagne enfin».

En parlant de Marco Odermatt: Brennsteiner confiait récemment au Kleine Zeitung qu’il s’inspirait de lui et l’observait de près, tout comme le «brillant» Loïc Meillard, rappelant néanmoins l’importance de conserver son propre style.

«Avec Marco, c’est clair: il a une traversée courte et puissante et des diagonales très marquées. Selon les lois fondamentales de la physique, cela le rend rapide, car il skie beaucoup en descente et peu en travers. Mais pour y parvenir soi-même, il faut trouver sa propre stratégie et s'assurer de garder son propre style; on ne peut pas simplement copier.» Stefan Brennsteiner

«Brandy» a manifestement assimilé les enseignements. Grâce à sa quatrième place à Sölden et à la sortie de Marco Odermatt à Copper Mountain, il devance désormais le Nidwaldien au classement de la discipline et portera le dossard rouge lors du prochain géant, dimanche à Beaver Creek. De quoi se positionner en rival de celui qui a remporté les quatre derniers globes de la spécialité, et que l'on dit moins dominateur en géant.