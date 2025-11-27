assez dégagé
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire

Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire

Le business de la NHL bat son plein: pour la première fois depuis longtemps, les joueurs ne doivent plus d’argent aux franchises. Ils s'apprêtent même à toucher plus que le montant inscrit sur leur contrat. Explications.
27.11.2025, 16:5227.11.2025, 16:52
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

En NHL, il ne se passe pas seulement des choses intéressantes sur la glace: les coulisses juridiques offrent régulièrement de vrais feuilletons, où des sommes colossales sont en jeu. Après des années durant lesquelles les joueurs devaient de l’argent aux propriétaires des franchises, la situation semble désormais s'inverser. L’un des mots-clés de ce système s’appelle le compte escrow. On vous explique de quoi il s’agit.

Table des matières
Qu’est-ce que le compte escrow?Pourquoi les joueurs avaient-ils des dettes importantes?Les joueurs voient-ils enfin leur argent revenir?Comment le plafond salarial va-t-il évoluer?

Qu’est-ce que le compte escrow?

Le contrat de travail actuellement en vigueur en NHL prévoit que tous les revenus liés au hockey – c’est-à-dire l’argent généré par la vente de billets, les droits TV, la restauration... – soient partagés à parts égales entre les joueurs, via les salaires, et les propriétaires.

En théorie, l’équation paraît simple. En pratique, c’est plus compliqué. Les salaires des joueurs représentent un montant fixe chaque saison, alors que les revenus des équipes fluctuent d’une année à l’autre, notamment ceux des clubs canadiens, fortement influencés par le taux de change avec le dollar américain. C’est là qu’intervient le mécanisme escrow.

Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO

Pour éviter que les joueurs ne perçoivent une part trop importante du gâteau, une portion du salaire est placée chaque année sur un compte séparé géré par un tiers: le dépôt fiduciaire ou compte escrow. Par le passé, plus de 10% du montant pouvait ainsi être retenu.

La NHL détermine le pourcentage que les joueurs doivent céder en se basant sur une estimation des revenus totaux des équipes. Plus tard, lorsque les chiffres exacts sont connus, l’argent mis en réserve est redistribué entre joueurs et propriétaires afin de respecter le partage 50/50. Si les revenus réels sont inférieurs aux prévisions, la majeure partie du fonds revient aux propriétaires pour combler le manque. Si les revenus dépassent les attentes, les joueurs récupèrent l’argent retenu.

Pourquoi les joueurs avaient-ils des dettes importantes?

La raison principale remonte à la pandémie de Covid-19. Comme expliqué plus haut, les salaires des joueurs dépendent directement des revenus générés par les équipes. Or durant la pandémie, ceux-ci ont fortement chuté: le calendrier a été réduit et les matchs se sont longtemps déroulés sans spectateurs.

Patinoire vide à Toronto en janvier 2022.
Patinoire vide à Toronto en janvier 2022.image: imago

Avant la reprise des séries éliminatoires, à l’été 2020, la NHL – c'est-à-dire les propriétaires, représentés par le commissaire Gary Bettman – et le syndicat des joueurs ont dû trouver un accord. Les joueurs ont alors accepté qu’une part plus élevée de leurs salaires soit placée sur le compte escrow au cours des saisons suivantes, afin de compenser les pertes financières des équipes.

Pour la saison 2020/2021, le taux a ainsi été établi à 20%. Il devait ensuite diminuer progressivement. Durant les exercices marquées par le Covid, les joueurs ont en quelque sorte contracté une dette: ils ont continué à toucher une grande partie de leurs salaires, pendant que les revenus des équipes s’effondraient. L'augmentation du dépôt fiduciaire a servi à rembourser cette dette.

Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger

Les joueurs voient-ils enfin leur argent revenir?

Oui. L'activité de la NHL est à nouveau si florissante que toutes les dettes des joueurs envers les propriétaires ont déjà été remboursées. Comme l’a indiqué le célèbre reporter Elliotte Friedman en début de saison, les joueurs peuvent s’attendre à récupérer l’intégralité des montants déposés pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024.

Et les perspectives sont encore meilleures pour la saison en cours, comme l’a expliqué l’agent Allan Walsh dans son podcast Agent Provocateur. «Les équipes gagnent actuellement tellement d’argent qu’elles devront probablement émettre des chèques supplémentaires en fin de saison afin de garantir la répartition 50/50», a-t-il déclaré. Walsh estime qu’au terme de la saison 2025/2026, les joueurs pourraient toucher environ 105% de leur salaire contractuel.

Commentaire
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu

Comment le plafond salarial va-t-il évoluer?

Dans le même épisode, Allan Walsh aborde également l’évolution à venir du plafond salarial. Fixé actuellement à 95,5 millions de dollars, le salary cap devrait atteindre 104 millions lors de la saison 2026/2027, puis 113,5 millions un an plus tard, selon les projections initiales de la NHL et du syndicat des joueurs.

Pour Walsh, cette hausse reste cependant insuffisante au regard de la croissance continue des revenus des franchises. L’agent estime que le plafond pourrait dépasser les 120 millions de dollars d’ici deux ans. «Des general managers me le confirment, assure-t-il. Certains, qui riaient encore il y a quelques mois lorsque j’évoquais la barre des 120 millions, me disent aujourd’hui qu’il est même possible d’aller au-delà.»

Plus d'articles sur le sport
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Bouchons d'oreille et antalgiques: plongée dans «l'enfer d'Istanbul»
Galatasaray (mardi contre l'Union Saint-Gilloise) et Fenerbahçe (jeudi contre Ferencvaros) reçoivent tous les deux, cette semaine en Coupe d'Europe. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour leurs adversaires.
Lors du dernier match à domicile de Galatasaray en Ligue des champions, le 22 octobre dernier, Kjetil Knutsen a eu «un très gros mal de tête»: l'entraîneur norvégien de Bodoe/Glimt, défait 3-1 dans la bouillante enceinte de Galatasaray, avait pourtant eu la clairvoyance d'entamer la rencontre armé de bouchons d'oreille. «Mais le bruit était trop fort donc je les ai jetés», a expliqué l'entraîneur à la presse à l'issue du match, les tympans encore meurtris par les sifflets du public turc.
L’article