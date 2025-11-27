en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar

Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar

Les sprinteurs pensaient trouver des Championnats du monde entièrement plats, en 2028 à Abou Dabi. Ce ne sera sans doute pas le cas.
27.11.2025, 11:5627.11.2025, 12:09
Romuald Cachod

Les sprinteurs sont-ils une espèce en voie de disparition? Tim Merlier, vainqueur au sprint à Dunkerque et Châteauroux sur le Tour de France 2025, le craint.

Dans une interview accordée au Het Laatste Nieuws, l'homme rapide de la formation Soudal Quick-Step s’est dit préoccupé par le fait que les parcours deviennent de plus en plus exigeants et peu adaptés aux purs sprinteurs, désormais contraints de faire preuve de polyvalence s’ils veulent s’exprimer.

«Est-ce que nous nous dirigeons vers des tracés où seuls les coureurs de moins de 70 kilos ont un avenir, au détriment des purs sprinteurs? Ce serait une honte»
Tim Merlier
epa12222716 Belgian rider Tim Merlier of Soudal Quick-Step team celebrates his victory in the 3rd stage of the Tour de France cycling race over 178.3km from Valenciennes to Dunkerque, France, 07 July ...
Tim Merlier, vainqueur au sprint à Dunkerque. image: Keystone

Son analyse est partagée par Marcel Kittel, 14 victoires dans l'emballage final sur les routes du Tour de France. «La nouvelle génération doit être capable de mieux grimper que la mienne», a-t-il déclaré dans un podcast de domestique.

Cap sur 2028

Si Kittel a mis un terme à sa carrière et vient d'être recruté il y a quelques jours en tant qu'entraîneur de l’équipe Unibet-Tietema, Merlier, lui, est peut-être aujourd’hui le meilleur sprinteur de la planète. Or malgré ce statut, il redoute de ne jamais pouvoir devenir champion du monde, le parcours des Mondiaux étant trop rarement conçu pour les sprinteurs.

«Chaque génération de sprinteurs devrait avoir au moins une chance de remporter un titre mondial. Je crains que l'occasion ne vienne jamais pour moi»
Tim Merlier
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France

Les derniers Championnats du monde achevés par un sprint en grand comité remonte à l’édition 2017, à Bergen, où Peter Sagan s’était imposé devant Alexander Kristoff et Michael Matthews. Cependant, la montée de Salmon Hill, répétée à 12 reprises, avait presque permis à Julian Alaphilippe et Gianni Moscon de piéger le peloton. Elle avait également refroidi les purs sprinteurs comme Mark Cavendish et André Greipel, qui ne s’étaient pas déplacés en Norvège. Ainsi, le dernier parcours résolument taillé pour les hommes rapides avait été proposé l’année précédente, à Doha au Qatar.

Le parcours des Mondiaux doit-il être plat au moins une fois par génération de sprinteurs?
Au total, 11 personnes ont participé à ce sondage.

Les prochains Championnats du monde totalement plats doivent désormais avoir lieu en 2028, toujours au Moyen-Orient. Le parcours n’a pas encore été dévoilé, mais on sait déjà que les courses se tiendront à Abou Dabi, capitale des Emirats arabes unis. La région n’est pas réputée pour son relief. Elle est même totalement plate.

«Les gens m'ont insulté»: il fait payer pour voir du vélo

Des monts artificiels en construction

Cet événement doit donc être la chance d’une vie pour Tim Merlier, qui approchera alors les 36 ans. A moins qu’il ne soit, une fois encore, limité par le profil du parcours.

Le Belge a laissé entendre que les Emirats arabes unis étaient en train de modifier le terrain, afin que le tracé comporte une côte permettant d’animer la course et de ne pas garantir un sprint à 100%. «Chaque année, sur l'UAE Tour, on voit cette montagne prendre de l'ampleur», a-t-il commenté, en référence à un mont situé le long des routes empruntées par le Tour des Emirats arabes unis.

Marca a mené l’enquête et précise qu’il s’agit de la colline d’Al Wathba, dont la construction a débuté en 2023. Actuellement, elle est en mesure d'offrir une ascension longue de 1,4 kilomètres à 6%, avec un court passage à 9%. Le média espagnol assure qu’elle mesurera 2 kilomètres d’ici 2026 et se durcira dans sa partie finale.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 21: Tim Merlier of Belgium and Team Soudal Quick-Step celebrates at finish line as stage winner during the 7th UAE Tour 2025, Stage 5 a 160km stage from American ...
Tim Merlier connaît bien le Tour des Emirats arabes unis: il y a remporté au moins deux étapes chaque année depuis 2023.
Image: getty

Mais selon des documents internes, l’ascension d’Al Wathba devrait atteindre 3,8 kilomètres à 6,5% de moyenne en 2028, avec un dernier kilomètre à environ 11%, soit une rampe de lancement idéale pour les attaquants et une portion très défavorable aux sprinteurs, surtout avec le vent et la chaleur prégnante. La colline est érigée à l’aide de sable provenant d’anciennes dunes fossiles et d’agrégats extraits du désert. Des couches géotextiles sont également utilisées afin d'éviter les glissements de terrain.

Située à une cinquantaine de kilomètres d’Abou Dabi, cette côte pourrait être un premier obstacle avant un circuit final escarpé sur l’île d’Hudayriyat, proche de la capitale et sur laquelle les Emirats arabes unis construisent un véritable complexe sportif. «Hudayriyat accueillera un vélodrome couvert, des parcs sportifs, des circuits cyclistes permanents et, en point d'orgue, une série de pentes artificielles culminant déjà à plusieurs dizaines de mètres», indique Marca. Les pentes devraient varier du simple faux-plat aux murs très raides.

Les Emirats arabes unis ne sont pas si plats...
Le pays est traversé à l’Est et au Nord par la chaîne des monts Hajar et culmine avec le Jabal Bil Ays à 1911 mètres d’altitude. En outre, la célèbre ascension de Jebel Hafeet (10,9 kilomètres à 6,7%) conclut traditionnellement l’UAE Tour. Ces zones sont toutefois trop éloignées d’Abou Dabi pour figurer au programme des Mondiaux 2028.

Personne ne sait pour l’instant si le parcours des Championnats du monde 2028 comportera du dénivelé. Cependant, la réflexion de Tim Merlier n’est pas dénuée de sens. Au-delà de la volonté de tous les organisateurs de privilégier le spectacle, il convient de noter que les Emirats arabes unis financent l’équipe UAE de Tadej Pogacar et viennent d’ériger une statue en son honneur à Abou Dabi. Il ne fait donc aucun doute que le pays aimerait voir celui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2030 l’emporter «à domicile». Or pour cela, la course ne doit pas se terminer par un sprint massif.

Plus d'articles sur le sport
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Kateryna Sadurska réalise un record du monde d'apnée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Coupe Davis meurt en silence
La compétition par équipes la plus prestigieuse du tennis est à l’agonie. Le nouveau format n’a pas fait ses preuves, et aucune solution simple ne se dessine pour l'avenir.
Dimanche, Flavio Cobolli a embrassé le sol de la Supertennis Arena de Bologne. 10 500 supporters italiens ont célébré avec lui le troisième triomphe consécutif de l’Italie en Coupe Davis, le premier à domicile. Pour la Fédération internationale de tennis (ITF), c’était le scénario parfait.
L’article