Shaqiri pourrait perdre un privilège

Le numéro 10 du FC Bâle a raté son deuxième penalty de suite, ce dimanche contre Saint-Gall (0-0). De quoi lui faire perdre son statut de tireur attitré?

Xherdan Shaqiri brille depuis son retour au FC Bâle en été 2024, mais il n'est pas infaillible. La preuve? Ce dimanche contre Saint-Gall (0-0), le capitaine bâlois a raté son deuxième penalty de suite en Super League. Il avait déjà échoué le 9 novembre contre Lugano (défaite 1-0). Lors de ces deux matchs, ses échecs à 11 mètres ont donc coûté de précieux points aux Rhénans (seulement quatrièmes de Super League).

Dimanche, le gardien saint-gallois Zigi n'a même pas eu à faire un exploit pour repousser la tentative de Shaqiri: ce dernier a adressé un tir mou, du plat du pied gauche, à ras de terre et trop centré.

Le penalty raté de Shaqiri contre Saint-Gall 📺 Vidéo: instagram/blue Sport

Après le match, le gardien bâlois Marwin Hitz a jugé «irrespectueuse», dans le média Bz Basel, la question de savoir si Xherdan Shaqiri s'était entraîné, avec lui, à tirer des penalties. Le portier a défendu bec et ongles son coéquipier:

«Shaq' est la dernière personne dont on devrait parler. Il a largement répondu aux attentes depuis son retour à Bâle. Et puis, ce n'est pas grave s'il rate deux penalties.»

Dans ce même média, l'entraîneur du FCB, Ludovic Magnin, s'est lui aussi montré indulgent avec son tireur:

«Les meilleurs joueurs du monde ont raté des penalties»

Pourtant, le coach vaudois a laissé entendre qu'il n'allait pas de soi que Xherdan Shaqiri soit le tireur attitré du FC Bâle la prochaine fois. «On verra pour le prochain match», a répondu Magnin, tout en précisant que le deuxième tireur, dans la hiérarchie, est Bénie Traoré.

Shaqiri perdra-t-il le privilège de tirer les penalties au FCB? Affaire à suivre. Toujours est-il que «XS» n'est pas une assurance tous risques dans cet exercice: depuis son retour à Bâle en août 2024, il a raté 5 des 15 penalties qu'il a tirés. Soit un tiers.

Le maître en la matière est luganais

Le capitaine du FC Bâle est ainsi très loin du bilan impressionnant du maître en la matière en Suisse: Anto Grgic. Le milieu de terrain du FC Lugano a transformé les 20 derniers penalties qu'il a tirés (série en cours). Et même 21 si l'on compte son tir au but en finale de Coupe 2024 face à Servette.

Comme le soulignait Blick en août, cette statistique fait de Grgic l'un des tout meilleurs tireurs de penalties au monde. Le Luganais peut viser la marque folle d'Harry Kane (Bayern Munich), qui a transformé 31 tirs à 11 mètres consécutifs, entre 2022 et août 2025.

Anto Grgic est extrêmement sûr dans l'exercice des penalties. Image: KEYSTONE

Xherdan Shaqiri pourra toutefois se rassurer en jetant un œil à son bilan global dans cet exercice: dans toute sa carrière, sur 31 penalties, il a trompé le gardien 25 fois. Soit un taux de réussite de 81%.

Désormais, tous les fans du FC Bâle espèrent que la patte gauche du capitaine fasse de nouvelles prouesses – sur penalty ou dans le jeu – pour sortir le champion en titre de sa situation décevante: les Rhénans restent sur quatre matchs sans victoire en Super League et n'occupent que le 4e rang. Ils auront l'occasion de corriger le tir dès ce jeudi contre Grand-Saconnex (18h30), en Coupe de Suisse.