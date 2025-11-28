Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir

La skieuse tessinoise a pris la parole ce vendredi, revenant notamment sur les jours qui ont suivi sa blessure à l'entraînement.

Ralf Meile

Rupture du ligament croisé, déchirure du ligament interne, lésion du ménisque: le genou gauche de Lara Gut-Behrami a subi un «dommage total» après une chute à l’entraînement il y a une semaine aux États-Unis. La skieuse de 34 ans sera opérée la semaine prochaine et manquera toute la saison 2025/26.

À l’occasion d’un événement médiatique organisé par son sponsor «Ka-Ex», dont elle est également investisseuse, Gut-Behrami s’est exprimée pour la première fois en personne vendredi midi au sujet de sa situation. Connectée en ligne depuis le Tessin, elle a répondu uniquement aux questions de la présentatrice, et non à celles des journalistes.

Lara Gut-Behrami ce vendredi. Image: screenshot ka-ex

Lorsque Lara Gut-Behrami est apparue à l’écran, on n’a pas découvert le visage d’une athlète abattue, mais celui d’une femme rayonnante. Elle a évoqué une «journée spéciale», «magnifique» pour elle en tant qu’investisseuse. L’annonce du jour portait sur l’entrée du groupe espagnol de boissons Hijos de Rivera au capital de Ka-Ex. «D’un point de vue sportif, ce n’est certainement pas le meilleur jour de ma carrière, a-t-elle admis, mais cela pourrait être pire.»

La skieuse a expliqué pourquoi plusieurs jours s’étaient écoulés avant que le diagnostic définitif ne tombe, revenant un an en arrière. À l’époque, après un incident, elle avait dû passer une IRM du genou gauche, et un médecin avait déjà diagnostiqué une rupture du ligament croisé — ce qui s’était révélé faux après une consultation chez un spécialiste. «C’est pour cela que j’espérais qu’on me rassurerait à nouveau après une semaine», a-t-elle confié. Ce n’est qu’après une nouvelle IRM, mercredi, que la situation de son genou a été clarifiée.

La skieuse de 34 ans a également tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont aidée après l’accident.

«Au cours de ma carrière, j’ai parfois eu l’impression d’être un peu seule. Mais une chose est sûre: cette fois, je ne le suis pas, et j’apprécie énormément tout ce soutien.»

Lara Gut-Behrami veut prendre le temps de décider ce que cette blessure signifie pour la suite de sa carrière. «J’adore le ski, mais je dois d’abord retrouver la santé.» Ce n’est qu’une fois remise, lorsqu’elle pourra à nouveau enchaîner des virages, qu’elle saura comment avancer. «Je veux skier toute ma vie. Pour savoir si je pourrai continuer à courir en compétition, je ne le saurai que l’année prochaine.»

Sa médaille d’or du titre mondial 2021 en géant brille d’un éclat particulier. Image: keystone

Avant le début de l’hiver, Lara Gut-Behrami avait annoncé que la saison 2025/26 serait la dernière de sa carrière professionnelle. Les Jeux olympiques, avec les courses prévues en février à Cortina d’Ampezzo, devaient en constituer l’ultime grand moment. Si, une fois remise, Gut-Behrami décide finalement de poursuivre sa carrière, les Mondiaux 2027 à Crans-Montana, disputés à domicile, pourraient devenir son nouvel objectif.