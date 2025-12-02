bien ensoleillé
Tennis: Djokovic lance le Regenesis Pod

Novak Djokovic a développé le Regenesis Pod, un caisson pour la récupération physique et mentale.
Novak Djokovic a développé le Regenesis Pod, un caisson pour la récupération physique et mentale. image: keystone/regenesispod.com

Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps

Le tennisman serbe (38 ans) a développé un caisson de récupération très particulier. De quoi lui permettre de remporter un 25e Grand Chelem?
02.12.2025, 11:5402.12.2025, 11:54
Yoann Graber
Yoann Graber

Tout au long de sa formidable carrière, Novak Djokovic n'a cessé de chercher des méthodes pour devenir encore plus performant. Dans son jeu, bien sûr (changement de geste au service), mais aussi dans sa préparation physique et mentale, deux aspects auxquels le Serbe accorde une attention particulière. Il a modifié son régime alimentaire (sans gluten et végane), pratique la visualisation mentale et effectue sa récupération dans un caisson hyperbare.

Et justement, la nouvelle trouvaille du recordman de titres en Grand Chelem (24) est dans le domaine de la récupération, crucial dans le sport de haut niveau. Djokovic en est le co-développeur et l'a présentée ce week-end en marge du Grand Prix de Formule 1 du Qatar, où il était invité. Ce nouvel outil est «une capsule de bien-être multisensorielle qui vous ressource en un temps record, soit huit minutes», a résumé le tennisman, interviewé par Sky Sports. Son nom? Le Regenesis pod.

Djokovic a présenté le Regenesis Pod au Grand Prix F1 de Doha.
Djokovic a présenté le Regenesis Pod au Grand Prix F1 de Doha.image: x

«Le Regenesis Pod combine plusieurs technologies de pointe en un seul système de récupération synchronisé», vante le site web du produit. Dans le caisson, tous les sens de l'utilisateur sont activés, histoire d'offrir à celui-ci les conditions optimales pour se «libérer du stress»: lumière adaptative, son immersif, parfum et vibrations ciblées.

Le culte de la performance

En plus de plonger le corps et l'esprit dans une relaxation profonde – ce qui est effectivement primordial pour se régénérer après la fatigue, la capsule prétend «réduire l'inflammation», «accélérer la réparation physique» et «améliorer la circulation sanguine pour une récupération globale plus rapide».

L'objectif ultime: se revitaliser pour ensuite performer, que ce soit sur un court de tennis ou dans la vie de tous les jours. Car cette innovation n'est pas destinée uniquement aux athlètes de pointe, mais également au commun des mortels. Oui, notre société nous invite volontiers à «performer» dans tous les domaines de la vie, le travail en premier.

Le caisson Regenesis Pod, développé par Novak Djokovic.
Le caisson Regenesis Pod, développé par Novak Djokovic. image: regenesispod.com
L'intérieur du caisson.
L'intérieur du caisson. image: regenesispod.com

«J’étais constamment à la recherche de la solution ultime pour la récupération. Finalement, j’ai dû la concevoir moi-même», explique Novak Djokovic sur le site. Et, forcément, le message de promotion ne manque pas d'utiliser la star du tennis pour préciser que le Regenesis Pod permet de «performer à votre plus haut niveau», comme elle.

Le Serbe de 38 ans, forfait au Masters pour des douleurs à l'épaule et qui fait actuellement «une petite pause pour essayer de se reconstruire physiquement», utilisera très certainement sa nouvelle machine pour tenter de décrocher le Graal: un 25e titre du Grand Chelem, ce qui lui permettrait de détenir le record absolu (il le co-détient actuellement avec l'Australienne Margaret Court).

Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse

Il n'a plus remporté de Majeur depuis l'US Open 2023. Il tentera de le faire dès l'Open d'Australie (12 janvier au 1er février).

Une victoire de Djokovic à Melbourne aurait peut-être de quoi convaincre de nouveaux clients pour le Regenesis pod, qui sera commercialisé dès 2026. Reste à connaître son prix, qui n'est pas mentionné sur le site...

