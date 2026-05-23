Les Helvètes en sont à cinq victoires en cinq matchs dans ce groupe A du Mondial 2026. Image: KEYSTONE

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En direct: suivez minute par minute le match Suisse-Hongrie

Au Mondial de hockey, la Nati défie la Hongrie ce samedi (16h20) pour son sixième match de poule. Une rencontre à suivre ici, en direct.

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Pour son sixième match de poule, la Suisse affronte la Hongrie ce samedi (16h20) à Zurich.

Avec cinq victoires en cinq matchs, les Helvètes sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils occupent la première place de ce groupe A, à égalité avec la Finlande.

La Hongrie, elle, compte seulement une victoire en quatre matchs. Mais la sélection d'Europe centrale a toujours des espoirs de qualification pour les quarts de finale.