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En direct: suivez minute par minute le match Suisse-Hongrie
Au Mondial de hockey, la Nati défie la Hongrie ce samedi (16h20) pour son sixième match de poule. Une rencontre à suivre ici, en direct.
- Pour son sixième match de poule, la Suisse affronte la Hongrie ce samedi (16h20) à Zurich.
- Avec cinq victoires en cinq matchs, les Helvètes sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils occupent la première place de ce groupe A, à égalité avec la Finlande.
- La Hongrie, elle, compte seulement une victoire en quatre matchs. Mais la sélection d'Europe centrale a toujours des espoirs de qualification pour les quarts de finale.
Le match en direct👇
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