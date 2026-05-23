Roman Josi (trois buts et un assist) a brillé contre la Hongrie, ce samedi. image: Keystone

La Suisse réussit un nouveau carton au Mondial

Les Suisses ont écrasé la Hongrie 9-0, samedi à Zurich. Le même score qu'il y a trois jours contre l'Autriche. Dans ce groupe A, Jan Cadieux et ses hommes en sont à six victoires en six matchs.

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Nouveau festival offensif pour l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Zurich. Samedi, les Helvètes ont humilié la Hongrie 9-0.

Après le 10-0 de Herning l'an dernier face à cette même Hongrie et le 9-0 face à l'Autriche trois jours plus tôt à Zurich, la sélection nationale a une fois encore soigné ses statistiques et sa confiance, même si la suite s'annonce nettement plus compliquée.

Un premier tiers difficile

Après un poteau de Biasca dès les premières secondes de jeu, la Suisse pensait avoir ouvert le score à la 14e sur un joli but de Niederreiter, qui a attrapé le puck au vol pour le rabattre sur la glace avant de le reprendre de volée, mais cette réussite a été justement annulée pour hors-jeu.

Les Helvètes sont pour l'instant inarrêtables, dans ce tournoi à domicile. image: Keystone

Il a fallu attendre la 19e pour voir tomber le 1-0 de la canne de Roman Josi d'un tir au niveau de la glace. Le capitaine – trois buts et un assist dans ce match – a été le grand bonhomme de la première moitié de la rencontre. Après 29 secondes dans le tiers médian, l'«Empereur Roman» a gratifié la patinoire d'un but tout en finesse avec une petite «tasse à café» sur un Hongrois. Et à la 23e, son lancer puissant de la bleue en power-play n'a laissé aucune chance au portier Vay.

Andrighetto s'envole

La Suisse a fait plaisir à ses supporters en enfilant les buts comme des perles. Meilleur compteur de cette sélection, Sven Andrighetto a ajouté cinq points à son total. Après les six premiers matchs, l'ailier des Zurich Lions compte 13 points, soit un de plus que Tyler Moy (meilleur compteur helvétique) l'an dernier au terme du tournoi.

A noter que sur cette ligne avec le duo zurichois Malgin-Andrighetto, c'est Calvin Thürkauf qui a eu droit à une promotion durant la partie à la place de Théo Rochette. C'est aussi l'avantage de ces rencontres sans trop de soucis, elles permettent au staff de procéder à des essais en conditions réelles, étant donné que la Suisse ne s'est plus entraînée normalement depuis le jeudi 14 mai... Et au passage, Leonardo Genoni, qui n'a vu que dix tirs dans sa direction, a amélioré son record en signant un 14e blanchissage lors d'un Mondial.

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Le dimanche de Pentecôte va permettre à tout le monde de passer un moment en famille. Lundi, l'équipe retrouvera la glace afin de préparer le septième et dernier match de cette poule mardi soir contre la Finlande, avec comme objectif la victoire pour terminer à la première place. Absent depuis quelques matchs, Pius Suter devrait normalement effectuer son retour face aux Lions nordiques. (ats/yog)