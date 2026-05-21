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Foot: le Suisse Bruno Ogbus (ex-GC) explose au SC Fribourg

ISTANBUL, TURKEY - MAY 19: Bruno Ogbus of Sport-Club Freiburg gestures during the training session one day ahead of the UEFA Europa League Final 2026 between SC Freiburg and Aston Villa at Besiktas Pa ...
Bruno Ogbus est titulaire en Bundesliga.Image: getty

Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg

Johan Manzambi ne cesse de faire parler de lui à Fribourg. Mais un autre jeune joueur suisse, Bruno Ogbus, trop souvent oublié, se distingue lui aussi avec le club de Bundesliga depuis bientôt six mois. Et s'il était le prochain appelé de Murat Yakin?
21.05.2026, 17:0821.05.2026, 18:02
Romuald Cachod

Malgré sa lourde défaite en finale de Ligue Europa (3-0 contre Aston Villa), le SC Fribourg a réussi une saison exceptionnelle. Finaliste de la Coupe d'Europe, donc, mais aussi 7e de Bundesliga, une position qui assure au club de la Forêt-Noire une nouvelle campagne européenne la saison prochaine.

Johan Manzambi n’est pas étranger à la réussite des Fribourgeois. Le milieu offensif de la Nati a encore été très remuant mercredi contre les Villans.

A propos de Manzambi ⬇️

Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati

Depuis plusieurs semaines, le Genevois monopolise presque toute l’attention médiatique dès qu’il est question du SC Fribourg. Cependant, un autre joueur suisse explose cette année à ses côtés dans le Bade-Wurtemberg: Bruno Ogbus, bien trop souvent oublié. D'ailleurs, la RTS n’a pas jugé bon de le présenter comme candidat au titre de champion d’Europe lors de la prise d’antenne de la finale de la Ligue Europa.

Cet oubli s’explique facilement: Bruno Ogbus évolue à un poste moins clinquant (défenseur), est un joueur alémanique (canton de Schaffhouse), n’a pas encore été convoqué par Murat Yakin et a peu joué cette saison sur la scène européenne (trois titularisations).

Il n’empêche que son parcours est tout aussi remarquable que celui du Genevois. A 20 ans, soit le même âge que Johan Manzambi, Ogbus est déjà titulaire en Bundesliga. Comme son compatriote, il a su saisir sa chance au gré des blessures dans l’effectif, notamment celle de Philipp Lienhart, alors que son club envisageait un prêt pour lui offrir du temps de jeu. C’était en janvier dernier. Depuis, il a disputé 1175 minutes en première division allemande et sa valeur marchande est passée de un à dix millions d’euros, soit plus qu'Aurèle Amenda et autant que Luca Jaquez, 22 ans tous les deux.

La comparaison avec Manzambi ne s’arrête pas là. Comme lui, il a d’abord rejoint Fribourg pour intégrer le centre de formation. Les deux joueurs ont fait leurs gammes ensemble en équipe réserve et se sont bien sûr liés d’amitié, malgré de premiers échanges rendus difficiles par la barrière de la langue.

ISTANBUL, TURKEY - MAY 19: Bruno Ogbus and Johan Manzambi of Sport-Club Freiburg interact during the training session one day ahead of the UEFA Europa League Final 2026 between SC Freiburg and Aston V ...
Bruno Ogbus (à gauche) et Johan Manzambi à l'entraînement sur la pelouse d'Istanbul à la veille de la finale de la Ligue Europa.image: getty

Et si Bruno Ogbus, membre de l’équipe de Suisse espoirs, n’a pas encore été convoqué par Murat Yakin, c’est peut-être tout simplement parce qu’une grave blessure a interrompu sa progression: une rupture du tendon d’Achille fin 2024, soit un an avant de se faire une place en équipe première.

S’il ne participera pas à la Coupe du monde, Bruno Ogbus pourrait bien être le prochain appelé de Murat Yakin en septembre prochain. Après tout, les défenseurs suisses de Bundesliga ont la cote auprès du sélectionneur. Aurèle Amenda (Francfort), Nico Elvedi (Gladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hambourg) et Silvan Widmer (Mayence) seront tous du voyage aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

A 20 ans, Bruno Ogbus incarne définitivement l’avenir de la défense suisse, d’autant qu’il possède une qualité chère aux yeux de Murat Yakin: la polyvalence. S’il évolue actuellement en défense centrale, son poste de prédilection, le joueur formé à Grasshopper a un passé offensif. Sur le papier, il peut ainsi évoluer comme latéral.

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