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EN DIRECT: Mondial de hockey, la Suisse affronte l'Autriche

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L'équipe de Suisse affronte l'Autriche, ce mercredi à Zurich.image: Keystone
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Suivez le match Suisse-Autriche minute par minute

La Nati de hockey affronte l'Autriche pour son quatrième match au Mondial 2026, ce mercredi à Zurich (16h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.
20.05.2026, 14:5620.05.2026, 14:57
  • L'équipe de Suisse joue pour la première fois depuis 2009 un Mondial à domicile. Les attentes sont grandes: les fans de la Nati espèrent un premier sacre, après quatre finales perdues.
  • La Nati affronte l'Autriche, ce mercredi à 16h20, pour une quatrième victoire en quatre matchs dans ce tournoi, après celles contre les Etats-Unis, la Lettonie et l'Allemagne.
  • L'Autriche impressionne depuis le début du Mondial et a également remporté ses trois premiers matchs, mais contre des adversaires plus faibles (Grande-Bretagne, Hongrie, Lettonie). La Nati reste donc favorite.
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