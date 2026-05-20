Suivez le match Suisse-Autriche minute par minute

L'équipe de Suisse affronte l'Autriche, ce mercredi à Zurich. image: Keystone

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La Nati de hockey affronte l'Autriche pour son quatrième match au Mondial 2026, ce mercredi à Zurich (16h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.

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