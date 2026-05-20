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Festival de buts pour la Nati! Suivez Suisse-Autriche
La Nati de hockey affronte l'Autriche pour son quatrième match au Mondial 2026, ce mercredi à Zurich (16h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.
- L'équipe de Suisse joue pour la première fois depuis 2009 un Mondial à domicile. Les attentes sont grandes: les fans de la Nati espèrent un premier sacre, après quatre finales perdues.
- La Nati affronte l'Autriche, ce mercredi à 16h20, pour une quatrième victoire en quatre matchs dans ce tournoi, après celles contre les Etats-Unis, la Lettonie et l'Allemagne.
- L'Autriche impressionne depuis le début du Mondial et a également remporté ses trois premiers matchs, mais contre des adversaires plus faibles (Grande-Bretagne, Hongrie, Lettonie). La Nati, plus forte sur le papier, reste donc favorite.
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