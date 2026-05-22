Cette petite Suissesse a déjà conquis Roland-Garros

Le tableau principal des Internationaux de France n’a pas encore débuté que l’on tient déjà l’une des plus belles images de la quinzaine: celle d’une petite Suissesse jouant sur le court central de Roland-Garros.

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Le court Philippe-Chatrier est un lieu mythique que beaucoup rêvent de fouler. Pour les amateurs de tennis, il représente presque un lieu sacré, avec sa terre battue marquée par l'empreinte de la chaussure droite de «Rafa».

Pour d’autres, en revanche, le central de Roland-Garros n’a guère de signification. C’est le cas de la petite Bella, la fille de Belinda Bencic, âgée de deux ans, qui ne voit dans ce court qu’un simple bac à sable.

Mercredi, alors qu’elle accompagnait sa mère à l’entraînement, Bella a transformé le Chatrier en un terrain de jeu, s’amusant avec les raquettes, les balles ou encore un râteau de l’organisation. Un peu de douceur avant les premières batailles et les longs rallyes, à partir de dimanche.

La mignonnerie du jour ⬇️ Vidéo: instagram

Filmée et partagée sur les réseaux sociaux, la séquence a visiblement fait fondre les internautes, certains estimant que l'on voyait là une future championne. «Il faudra ressortir cette vidéo dans 20 ans», a commenté l’un d’eux.



D'autres ont aussi ironisé. «Elle est capable de battre les Françaises au premier tour», a lancé un utilisateur de Facebook, alors que France TV Sports a écrit: «Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui».

Ce n’est pas la première fois que Bella apparaît aux côtés de sa mère sur le circuit. Son visage est désormais familier des fans, et à chaque apparition, elle suscite la tendresse, tout en gagnant les cœurs. Sa mère affrontera une qualifiée, dont le nom reste à déterminer, pour son entrée en lice à Paris.

(roc)