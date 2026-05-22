beau temps11°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

La fille de Belinda Bencic a déjà conquis Roland-Garros

Cette petite Suissesse a déjà conquis Roland-Garros

Le tableau principal des Internationaux de France n’a pas encore débuté que l’on tient déjà l’une des plus belles images de la quinzaine: celle d’une petite Suissesse jouant sur le court central de Roland-Garros.
22.05.2026, 09:2022.05.2026, 09:20

Le court Philippe-Chatrier est un lieu mythique que beaucoup rêvent de fouler. Pour les amateurs de tennis, il représente presque un lieu sacré, avec sa terre battue marquée par l'empreinte de la chaussure droite de «Rafa».

Pour d’autres, en revanche, le central de Roland-Garros n’a guère de signification. C’est le cas de la petite Bella, la fille de Belinda Bencic, âgée de deux ans, qui ne voit dans ce court qu’un simple bac à sable.

Mercredi, alors qu’elle accompagnait sa mère à l’entraînement, Bella a transformé le Chatrier en un terrain de jeu, s’amusant avec les raquettes, les balles ou encore un râteau de l’organisation. Un peu de douceur avant les premières batailles et les longs rallyes, à partir de dimanche.

La mignonnerie du jour ⬇️

Vidéo: instagram

Filmée et partagée sur les réseaux sociaux, la séquence a visiblement fait fondre les internautes, certains estimant que l'on voyait là une future championne. «Il faudra ressortir cette vidéo dans 20 ans», a commenté l’un d’eux.

D'autres ont aussi ironisé. «Elle est capable de battre les Françaises au premier tour», a lancé un utilisateur de Facebook, alors que France TV Sports a écrit: «Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui».

Ce n’est pas la première fois que Bella apparaît aux côtés de sa mère sur le circuit. Son visage est désormais familier des fans, et à chaque apparition, elle suscite la tendresse, tout en gagnant les cœurs. Sa mère affrontera une qualifiée, dont le nom reste à déterminer, pour son entrée en lice à Paris.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
de Yoann Graber
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
de Céline Feller
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
de Yoann Graber
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
de Julien Caloz
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
de Claudia Carvalho
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
de Julien Caloz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
de Romuald Cachod
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
Cette Indienne est la reine de la glisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Johan Manzambi, qui disputera ce mercredi la finale de la Ligue Europa, impressionne la planète foot par son talent et son calme. A 20 ans, il est déjà convoité par plusieurs grands clubs européens.
C’est une grande semaine pour Johan Manzambi, 20 ans. Lundi, l’Association suisse de football (ASF) a annoncé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Il disputera cet été son premier grand tournoi international. Mais avant cela, il jouera ce mercredi (21h) le match le plus important de sa jeune carrière: la finale de la Ligue Europa contre Aston Villa.
L’article