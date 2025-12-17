Le Vaudois est sous pression. Keystone

Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine

La crise de résultats du FCB relance le débat sur l'avenir du coach vaudois. Les matchs contre Lucerne (mercredi) et Servette (samedi) seront décisifs pour la suite.

Au FC Bâle, un entraîneur a déjà été limogé après une victoire 3-0 contre Lausanne. En février 2022, après une première mi-temps très décevante, David Degen avait pris la décision radicale de licencier Patrick Rahmen. Il avait admis plus tard qu'il avait fait une erreur.

En décembre 2025, et après un match nul contre le LS (0-0), Ludovic Magnin peut encore espérer conserver son poste d’entraîneur.

Rahmen avait été évincé suite à une série de résultats inconstants, comprenant quatre nuls, deux victoires et une défaite, pour un ratio de 2,11 points par match. Magnin affiche lui aussi une série négative, mais un ratio bien moins bon (1,57 point par match).

D'après des discussions récentes avec plusieurs supporters du club, nombreux sont ceux qui plaident pour un départ de Magnin. Au-delà des résultats qui tardent à venir, la progression de certains joueurs est également pointée du doigt. De plus, une enquête informelle menée par le media BZ Basel, avant même le match contre Lausanne, révèle que seulement 33% des supporters soutiennent encore sa prolongation à la tête de l’équipe.



Il semble toutefois peu probable que la rencontre de mercredi contre un FC Lucerne en crise soit décisive pour l'avenir de l'entraîneur du FC Bâle. Trois jours plus tard, pour clore l'année, le club rhénan recevra Servette au Parc Saint-Jacques. Ce n'est qu'après ces matchs que les responsables du club devraient analyser la première partie de saison et décider si Ludovic Magnin continuera à entraîner le FCB en 2026.

Il y a quelques semaines, le directeur sportif Daniel Stucki déclarait:

«Nous avons une confiance absolue en Ludo. Mais si nous perdons les huit matchs avant la trêve hivernale, je ne pense pas qu'il sera encore entraîneur»

Depuis, l’équipe a connu deux victoires (contre Grand-Saconnex et, avec beaucoup de chance, à Winterthour), deux défaites (face à Aston Villa et Genk) et deux nuls (contre Saint-Gall et Lausanne), où de meilleurs résultats étaient largement envisageables.



Après la victoire in extremis à Winterthour, Magnin a livré une confession personnelle: «Si j'avais perdu ce match, je n'aurais peut-être plus été entraîneur demain.» Dans les confrontations à venir contre Lucerne et Servette, Magnin a besoin de points, sinon sa situation pourrait devenir critique. «Je ne souhaite rien pour Noël, sauf encore six points», confie Magnin.

Le Vaudois bénéficie d'un soutien, celui de Daniel Stucki et de la commission sportive du FC Bâle, qui sont désormais moins enclins à prendre des décisions hâtives. De plus, Magnin présente des arguments solides pour justifier une poursuite de la collaboration. Selon les analyses de données, il a su faire évoluer le jeu du FC Bâle. Son équipe tire plus de fois au but et a davantage de contacts avec le ballon dans la surface adverse par rapport à l’ère de Fabio Celestini. De plus, avec seulement 18 buts encaissés après 17 matchs, il dispose de la meilleure défense de la ligue, comme lors de la saison du titre. «Au final, ce sont les statistiques qui en disent le plus», souligne le coach de 46 ans.



Aucun membre de l’équipe n’a exprimé de critique envers le travail de Magnin. Flavius Daniliuc déclarait après le match nul 0-0 contre Lausanne:

«Après un match comme celui-ci et celui contre Aston Villa, nous ne devrions pas parler de l’entraîneur. Il est bien ancré dans son poste. Il nous donne les consignes, et nous les appliquons. Ce qui nous manque, c’est la constance devant le but. Cela dépend de l’équipe.»

Cependant, c'est précisément cette inefficacité qui pourrait devenir un problème pour Magnin. Depuis plusieurs semaines, le coach doit expliquer pourquoi son équipe, qui domine souvent ses matchs, ne parvient pas à décrocher la victoire. Sur la base des occasions créées, le FCB devrait largement dominer le classement. Mais, avec seulement 25 buts inscrits alors que 41 étaient attendus en raison de la qualité des occasions (un record négatif dans toutes les ligues européennes), la pression sur l’entraîneur augmente chaque semaine.

A un moment donné, il ne suffira plus que Magnin soit un bon communicant et qu'il ait bénéficié d'un contrat jusqu'en 2027 l’été dernier en raison de son style offensif compatible avec le FCB. Et même si, après 17 matchs, le FCB avait deux points de plus à la même époque lors de la saison du titre, c’est la position au classement qui décidera du sort de Magnin.

