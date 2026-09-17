Murat Yakin, le sélectionneur de notre équipe nationale de football, s'apprête à rendre public sa liste de joueurs pour les quatre premières rencontres de Ligue des Nations (26 septembre-6 octobre). Keystone

Murat Yakin dévoile sa liste en vue de la Ligue des Nations

Jeudi à 11h, le sélectionneur de la Nati Murat Yakin dévoilera sa liste pour les futures rencontres comptant pour la Ligue des Nations. De nouveaux visages devraient faire leur apparition.

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Murat Yakin dévoilera ce jeudi à 11h la liste des appelés en équipe nationale en vue des quatre premières rencontres de Ligue des Nations (26 septembre – 6 octobre). Il doit compenser certains départs.

Depuis le Mondial 2026, le sélectionneur de la Suisse a fait face à trois retraits dans son effectif, à savoir Christian Fassnacht, Silvan Widmer et Noah Okafor. Le Bâlois devrait faire appel pour la première fois à l'attaquant genevois Winsley Boteli, auteur de 12 buts avec Sion depuis la reprise de Super League.

Le milieu offensif d'YB Alvyn Sanches est également attendu, lui qui doit encore valider une première sélection en match officiel pour devenir officiellement un international suisse. Enfin de retour au jeu à Aston Villa après deux mois de convalescence, Johann Manzambi pourrait également revenir sous le maillot rouge à croix blanche.

Les Suisses débuteront leur parcours dans le groupe B1 en Macédoine du Nord le 26 septembre, avant de se rendre en Ecosse trois jours plus tard. S'ensuivront deux rencontres à Lucerne, d'abord face à la Slovénie (3 octobre) puis à nouveau contre les Macédoniens (6 octobre). (sda/ats/svp)