Ce tirage au sort a fait scandale

Il y a beaucoup de soupçons autour des boules de la Coupe de Roumanie de football. Les dirigeants se défendent.

La scène a fait un (bad) buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale. Le contexte? Le tirage au sort des barrages de la Coupe de Roumanie de football, la semaine dernière. La controverse? Un tirage que beaucoup suspectent d'être truqué.

Et pour cause: alors qu'il devait tirer l'adversaire du Farul Constanta (1ère division), le secrétaire général adjoint de la fédération nationale a longuement tripoté les boules avant d'en choisir une. Pouvant ainsi donner l'impression qu'il avait choisi spécifiquement l'une d'entre elles.

Ce n'est évidemment pas la bonne manière d'effectuer un tirage au sort: normalement, les boules sont brièvement et énergiquement brassées, puis l'une d'elles est tirée de manière décidée.

Alors, à force de malaxer les sphères en plastique, l'officiel – Gabriel Bodescu – s'est retrouvé au centre d'un scandale. «La main innocente est-elle vraiment innocente?», s'est par exemple interrogé le célèbre média espagnol Marca, qui a relayé la vidéo. Forcément, en voyant ces images, on pense tout de suite aux tirages truqués qui ont eu lieu avec des boules chaudes et froides.

Quelques jours après ce bad buzz, Gabriel Bodescu s'est expliqué dans une émission de TV roumaine, histoire de se disculper. Il a reconnu avoir choisi une urne trop petite pour ce tirage au sort. Conséquence? Selon lui, il a eu de la peine à retirer les boules. «Je ne regarde jamais l'urne quand je déplace les boules. Je m'assure juste qu'elles ne tombent pas», s'est-il justifié.

L'importance des détails en communication

Cette séquence nous rappelle qu'au niveau de la communication, visuelle notamment (ce tirage au sort était filmé et diffusé), il est impératif de soigner tous les détails. Comme, par exemple, préparer une urne assez grande pour ne pas avoir à tripatouiller les boules pour empêcher qu'elles ne tombent. Objectif: éviter tout malentendu ou scène suspecte. C'est d'autant plus vrai à l'ère des réseaux sociaux, où chaque vidéo est disséquée et partagée massivement.

Le président de la fédération roumaine, Razvan Burleanu, a fait part de son agacement quant à la maladresse de son collègue. Mais il précise dans le média Digi Sport que le tirage au sort a été validé car «après une analyse minutieuse, nous avons constaté qu'aucun club n'était désavantagé ni avantagé». Conclusion, selon lui: aucun trucage.

Le Farul Constanta affrontera donc bel et bien le Corvinul Hunedoara (deuxième division) ce jeudi. Razvan Burleanu a toutefois précisé que la fédération roumaine planche désormais sérieusement sur un tirage au sort numérique. De quoi éviter pareil quiproquo.