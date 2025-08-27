assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: un tirage au sort en Roumanie crée un bad buzz

Vidéo: twitter

Ce tirage au sort a fait scandale

Il y a beaucoup de soupçons autour des boules de la Coupe de Roumanie de football. Les dirigeants se défendent.
27.08.2025, 09:3227.08.2025, 10:24
Yoann Graber
Yoann Graber
Plus de «Sport»

La scène a fait un (bad) buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale. Le contexte? Le tirage au sort des barrages de la Coupe de Roumanie de football, la semaine dernière. La controverse? Un tirage que beaucoup suspectent d'être truqué.

Et pour cause: alors qu'il devait tirer l'adversaire du Farul Constanta (1ère division), le secrétaire général adjoint de la fédération nationale a longuement tripoté les boules avant d'en choisir une. Pouvant ainsi donner l'impression qu'il avait choisi spécifiquement l'une d'entre elles.

Ce n'est évidemment pas la bonne manière d'effectuer un tirage au sort: normalement, les boules sont brièvement et énergiquement brassées, puis l'une d'elles est tirée de manière décidée.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Alors, à force de malaxer les sphères en plastique, l'officiel – Gabriel Bodescu – s'est retrouvé au centre d'un scandale. «La main innocente est-elle vraiment innocente?», s'est par exemple interrogé le célèbre média espagnol Marca, qui a relayé la vidéo. Forcément, en voyant ces images, on pense tout de suite aux tirages truqués qui ont eu lieu avec des boules chaudes et froides.

Quelques jours après ce bad buzz, Gabriel Bodescu s'est expliqué dans une émission de TV roumaine, histoire de se disculper. Il a reconnu avoir choisi une urne trop petite pour ce tirage au sort. Conséquence? Selon lui, il a eu de la peine à retirer les boules. «Je ne regarde jamais l'urne quand je déplace les boules. Je m'assure juste qu'elles ne tombent pas», s'est-il justifié.

L'importance des détails en communication

Cette séquence nous rappelle qu'au niveau de la communication, visuelle notamment (ce tirage au sort était filmé et diffusé), il est impératif de soigner tous les détails. Comme, par exemple, préparer une urne assez grande pour ne pas avoir à tripatouiller les boules pour empêcher qu'elles ne tombent. Objectif: éviter tout malentendu ou scène suspecte. C'est d'autant plus vrai à l'ère des réseaux sociaux, où chaque vidéo est disséquée et partagée massivement.

Humeur
Mon nouveau maillot me pose un problème de conscience

Le président de la fédération roumaine, Razvan Burleanu, a fait part de son agacement quant à la maladresse de son collègue. Mais il précise dans le média Digi Sport que le tirage au sort a été validé car «après une analyse minutieuse, nous avons constaté qu'aucun club n'était désavantagé ni avantagé». Conclusion, selon lui: aucun trucage.

Le Farul Constanta affrontera donc bel et bien le Corvinul Hunedoara (deuxième division) ce jeudi. Razvan Burleanu a toutefois précisé que la fédération roumaine planche désormais sérieusement sur un tirage au sort numérique. De quoi éviter pareil quiproquo.

Plus d'articles sur le sport

Transferts dans le hockey suisse: bienvenue au Far West
de Klaus Zaugg
Ce Romand a battu un record du monde en plongeant d'une falaise
de Yoann Graber
Humeur
Mon nouveau maillot me pose un problème de conscience
de Julien Caloz
Le ping-pong a vécu une première historique
de Yoann Graber
L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»
de Florian Vonholdt
Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
de Klaus Zaugg
Camille Rast garde des séquelles de sa chute
de Sven Papaux
1
Une discipline historique des JO d'hiver est en danger
de Romuald Cachod
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Servette n’a toujours pas retenu la leçon
de Romuald Cachod
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
de Reto Fehr
Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
4
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Avez-vous déjà vu une course de Corgis?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»
La chaleur et l'humidité ne sont pas les seuls problèmes qui risquent de gêner les tennismen et tenniswomen, ces deux prochaines semaines à New York.
Les tableaux principaux de simple de l'US Open ont commencé ce dimanche, à New York. Mais un invité inattendu a troublé les préparatifs et le début du dernier Grand Chelem de l'année. La lanterne tachetée (Lycorma delicatula, de son nom scientifique) prolifère en ville. Cet insecte, qui ressemble à un papillon de nuit, attire l’attention et pourrait perturber le tournoi.
L’article