Constantin veut envoyer le FC Sion en Russie

Voici ce qui attend Servette et Lausanne en Coupe d’Europe

Les marins de cette course auront un équipier particulier

de françois schmid-bechtel et martin probst

Johan Djourou: «Je me sens à ma place dans le foot féminin»

Le match amical serait prévu pour le 9 juillet. Deux jours plus tard, le 11 juillet, Sion doit déjà affronter Grasshoppers lors d’un autre match de préparation à Ayent, en Valais. Une période intense attend donc les joueurs valaisans. D’autant plus que le déplacement en Russie, en pleine guerre, représenterait un défi logistique majeur: l’aller-retour pourrait durer jusqu’à 30 heures.

Il ne redoute pas d’éventuelles sanctions de la FIFA ou de l’UEFA, qui continuent d’exclure la sélection russe et les clubs du pays de leurs compétitions. «Il ne s’agit pas d’une compétition officielle», se justifie «CC».

À cette époque, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine durait déjà depuis près d’un an et demi. Mais pour Constantin, les choses sont claires:

Le président du FC Sion, Christian Constantin, a ainsi confirmé au média russe Sport24 que son club était en négociations pour disputer un match amical en Russie. «Il est possible que nous jouions un match contre le Zénith Saint-Pétersbourg lors de notre camp d’entraînement estival. Nous n’avons pas peur des critiques» , a déclaré le dirigeant de 68 ans, qui avait déjà par le passé exprimé son admiration pour les maillots de l’ancienne Union soviétique, affirmant s’être inspiré de leur concept pour les tenues sédunoises de la saison 2023/2024.

Le départ de l’entraîneur Fabio Celestini de Bâle pour le CSKA Moscou ne remonte qu’à quelques jours, et déjà se profile un nouvel épisode footballistique entre Suisses et Russes.

Plus de «Sport»

Il gagne 600 000 francs par an et la Suva lui paie ses primes maladie

Les plus lus

Ce Romand pourrait entrer en NBA par la grande porte

Intérieur fribourgeois de 22 ans, Yanic Konan Niederhäuser pourrait bien devenir cette semaine le quatrième Suisse drafté en NBA.

Au début de l'année, Yanic Konan Niederhäuser ne faisait pas beaucoup de bruit. Et puis ces dernières semaines, tout s'est accéléré. De non drafté, l'intérieur évoluant dans l'université de Penn State en NCAA est passé à candidat au 2e tour puis même à une potentielle fin de première ronde. «Aujourd'hui, on est sur une fourchette allant de la 20e à la 40e position», précise son agent Sevag Keucheyan.