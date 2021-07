Sport

Euro: Dans cette pub pour Galaxus, Gress et Chapuisat font les pitres



Image: Galaxus

Gress et Chapuisat font les pitres dans une pub qui cartonne

Les deux personnalités ont tourné 18 clips avec un ex-journaliste et une footballeuse suisse. George Clooney n'aurait (presque) pas fait mieux.

Avant un match de football à l'Euro, il y a les hymnes; avant les hymnes, il y a la présentation en plateau; et avant la présentation en plateau, il y a cette publicité lunaire du magasin en ligne Galaxus, à la fois embarrassante et comique (le second constat découle peut-être du premier), dans laquelle Gilbert Gress et Stéphane Chapuisat jouent aux acteurs en compagnie de la footballeuse internationale Meriame Terchoun.

Les trois personnalités échangent sur le football dans un vrai-faux débat, animé par un vrai-faux journaliste (Laurent Bastardoz, 25 ans de micro à la RTS) propulsé sur ce vrai-faux plateau un peu par hasard. «Galaxus avait pensé à Philippe Ducarroz mais il était encore sous contrat avec Teleclub. Du coup, il leur a donné mon nom.»

Cette joyeuse troupe de néophytes a passé deux jours mi-avril à Zurich pour enregistrer 18 spots publicitaires écrits et réalisés par une équipe de production. Ils sont diffusés au compte-gouttes chaque soir de compétition, toujours avant le retour en plateau. C'est d'ailleurs ce qui fait tout l'originalité de ces épisodes: le téléspectateur confond très souvent la publicité avec l'émission qui précède le coup d'envoi. «Des amis m'ont appelé l'autre jour en pensant que j'étais l'expert invité à la RTS», en rigole encore Stéphane Chapuisat.

Gilbert Gress n'est pas peu fier du résultat. On lui a lancé un coup de fil cette semaine.

Allô, George Clooney?

(il éclate de rire) Vous croyez qu'il est à ce numéro-là? Je suis aussi beau et intelligent que lui, certes, mais moins riche.

Tout n'est pas perdu!

Oui c'est vrai (il continue à rire).

Surtout que vous faites un carton dans la pub.

Au début, je trouvais les clips un peu décousus, trop courts. Mais tout le monde me dit qu'ils sont géniaux. Les gens sont ravis. Donc me comparer à Clooney, finalement, c'est un honneur pour lui.

Avouez qu'il y a un petit air de ressemblance. Image: Keystone

Gilbert Gress est un homme de télévision. Il a du charisme, le verbe toujours bien placé et un goût pour la comédie.

Anecdote de tournage «À un moment donné, je me suis lancé dans une prestation solo. Il y avait 25-30 personnes derrière les caméras en comptant les preneurs de son, les personnes au maquillage, etc.. Je me suis mis à critiquer les joueurs actuels, en disant que dans le temps c'était autre chose, qu'ils étaient moins fragiles. À la fin, les gens m'ont applaudi.»

Stéphane Chapuisat n'aurait jamais osé. Le Vaudois est un homme de peu de mots, un taiseux notoire dont on devine qu'il a dû forcer sa nature pour apparaître dans les épisodes, même s'il dit que ce n'est pas vrai, que «c'est venu spontanément.» Ce qui est certain, c'est que la présence de son ancien sélectionneur sur le plateau l'a rassuré.

Image: KEYSTONE

Car Stéphane connaît bien Gilbert, ses habitudes et son caractère. Alors avant le tournage, il a prévenu Laurent Bastardoz:

«Tu ne dois surtout pas tutoyer Gilbert. La seule personne qui le tutoie, c'est Christa Rigozzi»

Gress a toujours vouvoyé ses joueurs et attendu la même déférence en retour. Il n'a jamais dérogé à cette habitude sauf donc pour Miss suisse 2006, une complice de longue date dont «la beauté et le charme», comme il dit, l'ont convaincu de réviser ses principes.

Ils font même du pédalo au Tessin ♥️ Image: Ascona Locarno Tourisme

Les téléspectateurs reverront souvent «GG» et ses collègues comédiens jusqu'à la finale, le 11 juillet. Maintenant que tous les clips sont en boîte, un seul cas de figure nécessiterait un jour de tournage supplémentaire: si la Suisse atteignait les quarts de finale.

Laurent Bastardoz ne voit pas très bien comment la chose pourrait arriver, «surtout après la défaite face aux Italiens», mais il se tient prêt. Gilbert Gress aussi. Le people de 79 ans ne craint ni les déplacements à Zürich, ni l'enchaînement des prises. «Quand on me demande mon âge, je dis que j'ai 41 ans. Les gens me regardent un peu de travers. C'est mon année de naissance», lance-t-il, goguenard, quand on lui fait remarquer que ses collègues de plateau ont été bluffés par son étonnante forme physique.

«Il m'a scotché», admet Bastardoz. «Il est incroyable, trouve Chapuisat, mais je ne connais pas son secret.» Gilbert Gress se fait soudain plus sérieux et révèle: «J'habite au sixième étage et je ne prends jamais l'ascenseur!»