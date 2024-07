Le coach Fabio Celestini, Benjamin Kololli et leurs collègues ne pouvaient pas plus mal commencer leur saison. image: keystone/shutterstock

Le FC Bâle vit un cauchemar: voici les 7 raisons

Les Rhénans – deux défaites en deux matchs – connaissent un début de saison horrible, sur et en dehors du terrain. La preuve en 7 points.

Jakob Weber

Problèmes de discipline

Benjamin Kololli et Thierno Barry ont été exclus du cadre bâlois pour le match contre Lugano samedi passé (défaite 2-1 à domicile). La raison? Des problèmes disciplinaires. Selon nos informations, les deux joueurs faisaient partie d'un groupe de sept employés du FC Bâle à être sortis trop longtemps en soirée jeudi, à moins de 48 heures du match.

En début de soirée, toute l'équipe s'était retrouvée à la Sandoase pour un événement de groupe organisé. Mais les sept fêtards ont poursuivi la soirée au Balz, un nightclub bâlois. La direction sportive du FCB a reçu une vidéo des écarts de conduite de ses joueurs. Les sanctions pour les noctambules? Une amende, et un seul d'entre eux a pu jouer d'entrée samedi face à Lugano.

Benjamin Kololli a été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires. Image: KEYSTONE

Comme Thierno Barry s'est présenté en retard au rassemblement de vendredi (pas une première), il a été totalement exclu du cadre, tout comme Benjamin Kololli. Ce dernier, 32 ans, s'est apparemment encore plus mal comporté que ses collègues.

L'entraîneur Fabio Celestini se contente de dire qu'il s'agit de deux cas différents et qu'il ne tolère aucun compromis. On ne sait pas non plus combien de temps dureront les suspensions. Barry et Kololli étaient toutefois attendus mardi à l'entraînement. Le FC Bâle n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur le sujet lundi.

Cadres remis en question

Après un mauvais premier match, Fabian Frei a été relégué sur le banc contre Lugano. Il y était assis aux côtés de Taulant Xhaka, qui n'a pas encore joué une seule seconde cette saison. Les deux cadres habituels (respectivement âgés de 35 et 33 ans) ne sont actuellement pas suffisamment en forme pour porter leur équipe sportivement.

Taulant Xhaka (à gauche) et Fabian Frei sont actuellement en méforme. Image: KEYSTONE

Le média Nau a révélé lundi qu'un entretien entre Fabian Frei et la direction sportive avait eu lieu la semaine dernière. Il y a été question d'une résiliation de contrat. Des informations que nous avons également reçues. Ce tremblement de terre a secoué le vestiaire bâlois avant le match samedi.

Le contrat de Frei court encore pendant un an et, selon nos informations, le capitaine rhénan n'a pas l'intention de se plier au souhait du directeur sportif Daniel Stucki, qui aimerait que Frei parte prématurément. Une situation étrange: toujours d'après nos informations, Fabio Celestini, lui, compte encore sur son capitaine.

Fabio Celestini veut garder Fabian Frei. Image: KEYSTONE

Reste cette question: les vétérans du FCB peuvent-ils encore porter l'équipe? Une chose est en tout cas sûre: sans Frei ni Xhaka, Bâle n'aura pas de vrai leader. Contre Lugano, c'est Dominik Schmid qui portait le brassard, lui qui est sous contrat avec les «rouge et bleu» seulement depuis un an et qui avait des envies de départ à Athènes cet été.

Fans impatients

Après la défaite contre Lugano, Marwin Hitz s'est heurté à ses propres supporters sur le chemin des vestiaires, au bas de la Muttenzerkurve. Sur des vidéos, on voit le gardien s'adresser pendant vingt secondes, l'index levé, à quelques fans qui l'avaient apparemment provoqué juste avant. Fabian Frei se mêle lui aussi à la dispute, avant que Taulant Xhaka ne vienne chercher ses deux coéquipiers pour les écarter de la foule.

Ces images peu flatteuses montrent à quel point les esprits sont déjà échauffés au FC Bâle après la deuxième défaite de la saison. Des scènes similaires avaient déjà eu lieu la saison dernière, après une défaite 3-0 des Rhénans contre le Stade Lausanne Ouchy au Parc Saint-Jacques. Le fait que cela se passe sur la pelouse, au vu et au su de tous, donne une mauvaise image de la vie interne du club.

Triste première

Depuis les débuts de la Super League en 2003, le FC Bâle n'avait jamais entamé une saison par deux défaites consécutives. Seuls le champion YB, qui a déjà perdu trois fois, et Yverdon font actuellement pire en raison de la différence de buts. Les places européennes sont déjà à six points. Les deux prochains adversaires des Rhénans sont GC et Servette (tous deux à l'extérieur). Si le FCB ne ramène aucun point de ces déplacements, l'objectif du top 6 risque de s'éloigner très tôt.

Le classement de Super League image: txt

Tactique critiquée

Une long ballon entre le latéral et le défenseur central a suffi à Lausanne comme à Lugano pour marquer facilement un but contre le FC Bâle. Samedi soir, l'ouverture du score luganaise est aussi consécutive à des difficultés de coordination entre Adrian Barisic et Kevin Rüegg.

Sur le 1-0 pour Lugano samedi, Adrian Barisic (à genoux) arrive trop tard. image: freshfocus

La chaîne défensive de cinq joueurs semblait stable en fin de saison dernière: Fabio Celestini l'avait mise en place lors des huit derniers matchs de l'exercice 2023/24 et avait obtenu quatre victoires et quatre matchs nuls. Mais cette même chaîne a désormais des lacunes à la pelle. Toutefois, Celestini ne veut pas s'écarter de ce système qui, selon lui, convient le mieux aux joueurs à disposition et à son idée de jeu.

Mental fragile

Tout laissait à penser que le FC Bâle entamerait bien cette nouvelle saison. L'équipe est restée en grande partie la même, le contingent et le staff ont été renforcés là où le besoin s'en faisait sentir. Les entraînements ont été plus intensifs qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps et, avec les matchs amicaux, les «rouge et bleu» avaient enchaîné douze matchs sans défaite avant ce revers inaugural à Lausanne (3-2).

Mais les rencontres face au LS et Lugano ont montré que le FCB se laissait encore complètement déstabiliser par de petits échecs, comme par exemple un but encaissé tôt dans la partie. Et contre les Tessinois, le manque de réalisme des attaquants bâlois a coûté cher.

Pelouse en mauvais état

Arndt Valbert, l'intendant de la pelouse du FC Bâle, n'a pas apprécié que la pluie se mette à tomber 30 minutes après le coup d'envoi samedi et que, dès lors, chaque frappe d'un joueur laisse un trou dans le nouveau gazon du Parc Saint-Jacques. Une preuve, d'ailleurs, que ce nouveau gazon n'est pas encore totalement enraciné.

La nouvelle pelouse bâloise: un patchwork de bandes brunes et vertes. image: freshfocus

Avant même ce premier match à domicile, il a fallu remplacer environ un cinquième des bandes de la nouvelle pelouse, transformant celle-ci en patchwork brun-vert. La bonne nouvelle? Le prochain match du FC Bâle dans son stade n'aura lieu que le 25 août. De quoi soigner le terrain.

Adaptation en français: Yoann Graber.