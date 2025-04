Kylian Mbappé a célébré avec entrain son tout premier but sur coup franc en carrière. Image: getty

Le but de Kylian Mbappé suscite un vif débat

Décisif face à Leganés, le buteur tricolore a inscrit ce week-end son premier but sur coup franc en carrière. Mais beaucoup estiment qu’il s’agit en réalité d’une réalisation dans le jeu.

Le Real Madrid tient décidément un tout nouveau Kylian Mbappé en cette année 2025. Face à Leganés ce week-end, le Français a encore brillé, puisqu'il a non seulement ouvert le score en transformant un pénalty d'une subtile panenka, mais a en plus inscrit le but de la victoire. Celui permettant aux Madrilènes de l’emporter 3-2 et de rester dans la course au titre, à trois points du Barça.

Sa seconde réalisation, celle du doublé donc, revêt en prime un caractère historique pour le joueur, car intervenue sur coup franc, alors que Kylian Mbappé n’avait jamais marqué de la sorte chez les professionnels. Un fait rarissime pour un footballeur de sa trempe, qui lui vaut depuis un certain temps de nombreuses moqueries. Il existe ainsi une page X nommée «Has Mbappe scored a free-kick?», soit en français: Mbappé a-t-il déjà marqué un coup franc?

Mais voilà: si pour le statisticien Opta, le but signé Mbappé est bel et bien à ranger dans la catégorie des coups francs, beaucoup estiment que la réussite du joueur est survenue dans le jeu, le Français ayant combiné avec Fran Garcia sur cette action n'étant pas un coup franc indirect. En fait, «Kyks» a décalé le ballon et l’Espagnol l’a arrêté, pour permettre au Français de le frapper pied droit sans être gêné par le mur adverse.

L'action en question ⬇️ Vidéo: twitter

Selon les lois du foot, le ballon sur coup franc direct «est en jeu dès qu'il a été botté et a clairement bougé» rappelle L’Equipe, ce qui accrédite la thèse selon laquelle Kylian Mbappé a fait une passe à son coéquipier puis a tiré de manière traditionnelle dans le jeu.

Cependant, les coups de pied arrêtés joués en deux temps et menant comme celui-ci à un but sont régulièrement assimilés à des coups francs. Cela avait été le cas notamment avec la réalisation de Toni Kroos à la Coupe du monde 2018, dont la combinaison était identique à celle réalisée par les Madrilènes.

Mbappé a-t-il marqué son premier coup franc selon vous? Oui, c'est un but sur coup franc, la combinaison n'y change rien. Non, c'est une frappe dans le jeu et non un coup franc botté directement. Voter

Alors, coup franc ou but dans le jeu? A vous de vous faire votre propre opinion, le plus important étant bien sûr que le ballon termine au fond des filets. Ce que sait plutôt bien faire Kylian Mbappé, 32 buts jusqu'à présent cette saison toutes compétitions confondues.

