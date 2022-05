Un reportage diffusé sur TF1 explique comment les stars du championnat de France tentent par tous les moyens d'échapper aux vols les soirs de match.

Les astuces incroyables des footballeurs pour éviter les cambriolages

Rideaux tirés, cours de conduite, voitures banalisées: un reportage diffusé sur TF1 explique comment les stars du championnat de France tentent par tous les moyens d'échapper aux vols les soirs de match.

Pendant longtemps, les supporters de football massés à l'extérieur du centre d'entraînement reconnaissaient leurs idoles aux voitures qu'ils conduisaient. Mais ce ne sera bientôt plus possible. À Marseille, par exemple, les dirigeants de l'OM encouragent désormais les joueurs à remplacer les voitures de luxe par un modèle identique à chacun, de sorte à ne pas être identifiés par d'éventuels malfrats. «Certains ont même suivi des formations de conduite pour détecter s'ils sont suivis. Le but: garder secrète leur adresse personnelle», explique TF1 dans une enquête diffusée au 20H jeudi.

Ce type de mesure a été prise en réponse au nombre de cambriolages (plus de 80) qui ont frappé les footballeurs de Ligue 1 ces dix dernières années. Comme le chiffre est en hausse, et parce qu'ils ne veulent surtout pas que ce phénomène décourage les stars de signer chez eux (ce qui est déjà arrivé à l'OM par le passé), les clubs ont décidé d'imposer des règles de discrétion à leurs vedettes.

Thierry Aldebert, ex-responsable de la sécurité de l'Olympique de Marseille et ancien colonel de gendarmerie, a protégé les stars phocéennes pendant 4 ans.

«La première chose qu'on a faite, c'est d'anonymiser les habitations au maximum. On regardait si elles correspondaient aux critères de sécurité pour le joueur en termes d'accès, de sécurité des ouvrants, d'alarme, d'éclairage.» Thierry Aldebert sur TF1

Comme la plupart des cambriolages se déroulent les soirs de match, lorsque les joueurs sont sur le terrain, Marseille a décidé d'engager (et donc de payer) une sécurité privée au domicile de ses footballeurs absents. Le club a aussi interdit aux joueurs d'être livrés à domicile et a masqué leur adresse afin que celle-ci soit tenue secrète, même au personnel de l'OM.

Les vedettes sont tenues de modifier leur comportement dans leur vie quotidienne. En France, il leur a été demandé d'éviter de diffuser leur vie personnelle sur les réseaux sociaux ou d'afficher des objets luxueux. «Les footballeurs ont interdiction de poster des photos qui montrent l'extérieur de leur maison, ajoute TF1 dans son reportage. Les rideaux sont tirés même s'il fait jour. Ils doivent vivre cachés dans des écrins de luxe.»

Chez Angel Di Maria (PSG) Image: Instagram

Chez Neymar (PSG)

Tant de précautions peut paraître exagéré, mais il s'agit d'une réponse à la professionnalisation des malfrats. De véritables gangs spécialisés dans le cambriolage de footballeurs séviraient dans les beaux quartiers, comme le soulignait en avril le commissaire William Hippert, patron du Sirasco (Service de renseignement criminel).

«Si une partie des affaires peut être imputable à des vols d’opportunités commis dans des quartiers huppés, des équipes plus spécialisées sont à la manœuvre» Commissaire William Hippert dans Le Figaro.

Joueurs, dirigeants et autorités ont encore tous en tête le home-jacking dont avait été victime Marquinhos en 2021. En marge d’une défaite du PSG contre Nantes, le père du défenseur avait été violenté au thorax et à la tête et obligé de guider les voleurs (au moins deux personnes) dans la maison. Le papa du joueur parisien ainsi que deux filles de l'homme de 52 ans avaient ensuite été enfermés dans une chambre.

En janvier, c'est le Niçois Morgan Schneiderlin qui avait été surpris par des voleurs alors que ses enfants se trouvaient chez lui. Sa femme a tout raconté sur Instagram:

«Un homme est rentré dans notre maison par une fenêtre. On a eu très peur, mais plus de peur que de mal. Les gens sont prêts à tout, c’est incroyable. Heureusement qu’il y a toujours quelqu’un chez nous à la maison. On était même plusieurs à ce moment-là, mais certains n’ont peur de rien!»

La police judiciaire a encore récemment alerté les clubs sur les cambrioleurs spécialisés, ces adversaires qui font trembler toutes les équipes.