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Cristiano Ronaldo marque et corrige une anomalie

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Pho ...
L'attaquant portugais a inscrit sa 11e réussite dans un Mondial.Image: AP

Cristiano Ronaldo marque et corrige une anomalie

CR7 a inscrit un nouveau but lors de la victoire 2-1 du Portugal face à la Croatie, jeudi soir à la Coupe du monde. Son premier en phase à élimination directe.
03.07.2026, 04:4803.07.2026, 04:57

Le Portugal défiera l'Espagne en 8e de finale du Mondial 2026. La Seleçao a renversé la Croatie 2-1 en 16e de finale à Toronto, Gonçalo Ramos inscrivant le but de la qualification à la 94e minute. L'issue est cruelle pour la Croatie, qui avait jusqu'ici toujours atteint les demi-finales lorsqu'elle avait passé la phase de poules en Coupe du monde (soit lors des trois précédentes éditions). D'autant plus que les Croates ont pensé égaliser à 2-2 à la... 103e, la VAR annulant la réussite de Josko Gvardiol pour un hors-jeu.

Cristiano Ronaldo (41 ans), auteur du 1-1 sur penalty pour son troisième but dans ce tournoi, peut donc continuer à rêver d'un premier titre mondial. Son rival d'un soir Luka Modric (40 ans) a quant à lui vu ses espoirs s'envoler définitivement, après quasiment 20 minutes de temps additionnel.

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Le public a assisté à une deuxième période complètement folle, après une première mi-temps marquée par une domination stérile des Lusitaniens. La Croatie a ouvert la marque à la 53e, sur son premier tir cadré, une frappe du gauche d'Ivan Perisic (37 ans), qui a trompé Diogo Costa après un centre de Josip Stanisic.

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La troupe du sélectionneur Zlatko Dalic a même cru doubler la mise à la 56e, mais la réussite de Nikola Vlasic a été annulée pour un hors-jeu. La VAR est d'ailleurs intervenue à quatre reprises en seconde période pour annuler un but en raison d'un hors-jeu, dont trois fois pour frustrer les supporters croates... Lui-même «victime» de l'assistance vidéo à la 61e, Cristiano Ronaldo a finalement pu égaliser à la 68e sur un penalty. Celui lui a permis de corriger une anomalie: il n'avait encore jamais marqué dans la phase à élimination directe d'une Coupe du monde. Il a pu le faire grâce à un penalty accordé par... la VAR, décidément précieuse jeudi à Toronto.

Sorti à la 81e, CR7 a assisté du banc au but de la qualification, inscrit par Gonçalo Ramos (94e, 2-1). Le futur attaquant du Milan AC, l'un des quatre Portugais entrés en jeu à la 62e, s'est élevé plus haut que les défenseurs croates pour reprendre de la tête un centre parfait de Rafael Leão.

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Le Portugal a donc gagné le droit d'affronter son voisin espagnol en 8e de finale, dès lundi, à Dallas (21h heure suisse). Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois le 8 juin 2025 à Munich en finale de la Ligue des nations 2024/25, avec à la clé un succès aux tirs au but pour la Seleçao.

(jcz/ats)

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