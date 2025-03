Antonios Papadopoulos et le FC Lugano n'ont pas le droit à l'erreur en Conference League. image: keystone/uefa

Une élimination de Lugano plomberait le foot suisse

Opposés à Celje en match retour du 8e de finale de Conference League, ce jeudi (18h45), les Tessinois doivent faire un exploit dans cette compétition pour éviter que notre pays ne sombre en Europe.

Jakob Weber / ch media

Il y a un an, la Suisse était encore 12e au classement quinquennal de l'UEFA, qui cumule les points marqués par les clubs des différents pays en compétitions européennes. Aujourd'hui, elle n'est plus que 17e. Or, seules les nations du top 15 peuvent aligner au moins cinq participants sur la scène continentale.

Certes, le Danemark (15e) et la Pologne (16) ne sont même pas à un point de la Suisse. Mais si Lugano est éliminé de la Conference League ce jeudi (18h45) en 8e de finale, notre pays ne pourra plus récolter d'unités et restera donc 17e. Pour rappel, les Tessinois reçoivent les Slovènes de Celje, contre qui ils ont perdu 1-0 à l'aller.

Mattia Bottani et ses coéquipiers du FC Lugano ont déçu, jeudi dernier en Slovénie. Image: keystone

Cela aurait pour conséquence que la Suisse ne bénéficierait plus que de quatre places en Coupes d'Europe à partir de la saison 2026/27. Et la Ligue des champions deviendrait beaucoup plus difficilement atteignable pour le lauréat du titre en Super League: en effet, alors que le champion 2025 fera son entrée en lice en play-offs, celui de 2026 devrait passer trois tours de qualification pour disputer la reine des compétitions européennes.

Un sacre en Coupe de Suisse serait également dévalué. Si le vainqueur 2025 participera encore aux play-offs pour l'Europa League, son successeur devrait même franchir quatre tours de qualification en 2026 pour atteindre la phase de ligue.

Autre impact négatif: le vice-champion perdrait sa place en qualifs de la Ligue des champions. En plus du champion et du vainqueur de la Coupe, il ne resterait que deux tickets – attribués au 3e et 4e de Super League – pour les qualifs de Conference League (où il faudrait aussi franchir trois tours).

Lugano est forcé à un exploit

Et il y a une mauvaise nouvelle. En fait, il y a peu de chances pour que Lugano puisse faire remonter la Suisse au 15e rang du classement UEFA. Pour ce faire, les Bianconeri devront atteindre au moins les demi-finales de Conference League, où un point de bonus sera accordé.

Une obligation due notamment au fait que les concurrents directs danois (FC Copenhague) et polonais (Legia Varsovie et Jagiellonia Bialstok) peuvent, eux aussi, continuer à marquer des points.

Si Lugano échoue avant d'atteindre le dernier carré, la Suisse glissera hors du top 15 pour la première fois (à la fin d'une saison) depuis 2021. De quoi donner de l'eau au moulin des suiveurs qui prétendent que le niveau du championnat suisse a baissé ces dernières années par rapport au reste de l'Europe.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber