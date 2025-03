Xherdan Shaqiri réalise des performances convaincantes avec le FC Bâle. Image: KEYSTONE

L'histoire de Shaqiri avec la Nati n'est peut-être pas terminée

Le capitaine du FC Bâle – retraité de l'équipe de Suisse depuis l'été dernier – et le sélectionneur, Murat Yakin, ont donné très récemment deux interviews dans lesquelles ils semblent laisser la porte ouverte à une nouvelle collaboration.

Le FC Bâle a retrouvé son honneur cette saison, après un exercice 2023-2024 chaotique, qui avait vu les Rhénans en danger de relégation (8e place finale).

Le FCB occupe actuellement le deuxième rang de Super League, à seulement deux points du leader, Servette. Il jouera aussi une demi-finale de Coupe le 27 avril, en accueillant Lausanne. Ce regain de prestige, les Bâlois le doivent en bonne partie à leur star, Xherdan Shaqiri (33 ans), revenu cet été dans son club formateur.

L'ancien attaquant du Bayern Munich et Liverpool, entre autres, en est déjà à neuf buts et onze passes décisives en 23 matchs de Super League. Déterminant grâce à sa qualité technique et sa patte gauche (qui fait notamment merveille sur coups de pied arrêtés), Shaqiri l'est aussi grâce à son leadership. Sur la pelouse, on le voit sans cesse motiver ses coéquipiers ou haranguer les fans.

Shaqiri a fait ses adieux à la Nati après le quart de finale (perdu) face à l'Angleterre, à l'Euro 2024. Image: KEYSTONE

Alors on se dit que le capitaine du FC Bâle pourrait encore avoir sa place en équipe nationale suisse, qu'il a quittée l'été dernier après l'Euro et qui manque désormais cruellement d'artistes offensifs comme lui. De joueurs capables de briser les lignes adverses grâce à des coups de génie. Les leaders aptes à remobiliser les troupes par la parole ou le langage corporel font aussi défaut à la Nati.

Toutes ces lacunes se sont ressenties lors de la dernière campagne désastreuse de Ligue des nations cet automne, au terme de laquelle les Helvètes ont été relégués (deux points en six matchs).

«Je ne sais pas de quel côté il a fermé la porte»

Xherdan Shaqiri a été interrogé sur son potentiel retour au sein de la Nati, par les titres du groupe Tamedia ce dimanche. A la question «Avec votre forme actuelle, vous pourriez aider l’équipe de Suisse, non?», il a répondu:

«Bien sûr (il sourit de manière espiègle)! Mais non, cette page est pour le moment fermée. Là, je me sens bien avec mon choix et je veux me concentrer sur le FCB. Quand la Suisse joue, ça me va aussi de pouvoir profiter du temps libre avec mon entourage ou poursuivre ma formation d’entraîneur.»

C'est quand le journaliste l'a relancé («Que sous-entend ce "pour le moment"?») que l'homme aux 125 capes et 32 buts a laissé entendre qu'il n'est pas totalement fermé à l'idée de rejouer un jour avec la Nati:

«Qu’il ne faut jamais dire "jamais" dans le football. Mais je suis très heureux avec ma situation actuelle»

Le sélectionneur, Murat Yakin, a lui aussi été questionné sur le sujet. Voici un extrait de l'interview qu'il a accordée ce mercredi à CH Media, le groupe auquel appartient watson:

- Que faudrait-il pour que vous décrochiez le téléphone et que vous convainquiez Shaqiri de revenir en équipe nationale?

- Murat Yakin: Il a fermé la porte après l'Euro. Je ne sais juste pas de quel côté il l'a verrouillée. (Rires)

- La question est de savoir s'il l'a même verrouillée.

- Murat Yakin: Actuellement, je peux aligner suffisamment de joueurs qui jouent à l'étranger. La question de savoir si Shaqiri peut être motivé pour un match amical est une autre question.

Le coach de la Nati sous-entend ainsi que la balle est dans le camp de Shaqiri, que c'est le capitaine du FC Bâle qui a pris la décision de quitter l'équipe de Suisse (et non pas qu'il était devenu indésirable). On peut en déduire que Yakin n'est pas fermé à un retour de «XS».

Murat Yakin et Xherdan Shaqiri collaboreront-ils à nouveau un jour ensemble, au sein de la Nati? Image: KEYSTONE

Ce serait toutefois une énorme surprise si le nom de Shaqiri figurait sur la liste que donnera le sélectionneur ce jeudi (13h00) pour les deux matchs amicaux fin mars, en Irlande du Nord (le 21) et face au Luxembourg (le 25 à Saint-Gall).

Car Yakin a précisé qu'il n'a «pas besoin d’aligner des joueurs comme ça (Shaqiri et Zuber) pour les matchs tests», puisqu'«il s'agit désormais d'avoir un ou deux nouveaux jeunes joueurs avec nous».

Pour rappel, le prochain match en compétition de la Nati n'aura lieu que le 5 septembre. Ce jour-là, elle recevra le Kosovo pour son entrée en lice dans les qualifs pour la Coupe du monde 2026. Dans ce groupe, elle affrontera aussi la Slovénie et la Suède. Avec Xherdan Shaqiri?