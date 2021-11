Portugal-Serbie, un duel bouillant pour une place au Mondial

La voile ressemble de plus en plus à des courses d'avions de chasse

Le match Portugal – Serbie sera proposé en direct sur W9. Les parties de qualifications au Mondial 2022 sont aussi à suivre sur L’Equipe ou L’Equipe Live pour les abonnés aux matches des zones Europe et Afrique .

«La seule façon de faire face à ce match est de le gagner, la mentalité est la même que toujours. Nous savons bien ce dont la Serbie est capable, mais nous les avons affrontés plusieurs fois et nous nous connaissons bien, nous savons quels points feront la différence.»

«Il est évident que ce match est très important. Pepe doit rester avec le groupe même s'il ne joue pas. C'est un espace commun ici, il y a des joueurs qui vont et viennent, mais c'est un groupe dans lequel nous sommes tous toujours présents, même si parfois nous ne pouvons pas jouer. Donc, pouvoir compter sur sa présence, même en sachant qu'il ne jouera pas, est important pour moi et pour l'équipe.»

À Dublin jeudi face à l'Irlande (0-0), le Portugal a opté pour une étrange stratégie. Enfin, pas si étrange si l'on connaît le sélectionneur Fernando Santos, très calculateur: pour épargner ses joueurs d'une éventuelle suspension, le coach lusitanien a fait tourner son effectif. Ruben Dias et Joao Cancelo étaient par exemple sur le banc. Ils devraient jouer ce dimanche soir, au contraire de Pepe, expulsé en fin de match dans la capitale irlandaise.

«Ce n'est pas la première fois que nous jouons ce genre de match. La dernière fois, cela s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que cela se passe mal cette fois-ci non plus»

Un match dans le match entre les stars de chaque équipe: Cristiano Ronaldo côté portugais et Sergej Milinkovic-Savic côté serbe.

Il est simple: une place à la prochaine Coupe du monde . Les deux équipes sont à égalité de points après 7 journées, avec 5 victoires et deux nuls chacune. Côté goal-average, avantage Portugal avec un +12 contre un +8. En cas d'égalité, ce sont donc les Portugais qui décrocheront leur ticket pour le Qatar . Il faut une victoire à la Serbie pour se qualifier directement.

Le Estadio Da Luz de Lisbonne va vibrer ce dimanche soir à 20h45. La sélection portugaise y reçoit la Serbie dans un duel déterminant pour le prochain Mondial. Au match aller, les deux équipes avaient fait 2-2 à Belgrade malgré un but de Ronaldo – injustement annulé – à la 90ème minute.

La Serbie bat le Portugal et se qualifie pour le Mondial 2022

Choc au sommet ce dimanche soir à Lisbonne (20h45). Les 1er et 2ème du groupe A des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 s'affrontent pour une qualification directe. Présentation en 5 points de cette partie qui s'annonce très chaude.

