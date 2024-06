Wirtz (à g.) a montré la voie à suivre à ses coéquipiers en ouvrant le score à la 11e minute déjà. Keystone

L'Allemagne s'évite une nouvelle polémique

La Mannschaft a vécu une préparation agitée, mais elle a parfaitement su éviter le piège qu'on lui annonçait lors du match d'ouverture de l'Euro 2024 contre l'Ecosse, vendredi à Munich.

L'Allemagne peut enfin souffler: pour le premier match de l'Euro 2024, qu'elle organise jusqu'au 14 juillet, elle a facilement battu l'Ecosse 5-1 à Munich. Elle doit son succès à des réussites de ses jeunes pépites de 21 ans, Florian Wirtz (11e) et Jamal Musiala (19e), puis à un penalty converti par Kai Havertz (45e) juste après l'expulsion de l'Ecossais Ryan Porteous pour un très vilain tacle.

Porteous a logiquement été expulsé après cette faute sur Ilkay Gündogan. Le milieu allemand n'a pas été blessé et a pu poursuivre la partie.

La Mannschaft a ensuite corsé l'addition en seconde période grâce à Niclas Füllkrug (68e) et Emre Can (93e), si bien que le but contre son camp d'Antonio Rüdiger est resté anecdotique (87e). Elle aurait pu vivre une soirée compliquée, mais elle a su se faciliter la tâche en exerçant un pressing constant. Elle s'est aussi enlevé beaucoup de pression en marquant très tôt dans le match. Elle prend ainsi seul la tête du groupe A avant le match entre la Suisse et la Hongrie, samedi après-midi à Cologne (15h).

Cette victoire est un soulagement pour l'équipe allemande. Car elle avait vécu une préparation agitée ces dernières semaines. Le staff et les joueurs avaient d'abord été écoeurés par un sondage réalisé par la chaîne publique ARD, qui avait demandé à la population s'il ne fallait pas plus de joueurs blancs en sélection allemande. «Je pense que c’est absolument raciste et que ça n’a pas sa place ici», avait taclé le joueur du Bayern Munich Joshua Kimmich.

Le programme de samedi 🍿 Groupe A

15h: Hongrie-Suisse à Cologne

Groupe B

18h: Espagne-Croatie à Berlin

21h: Italie-Albanie à Dortmund



Dans les jours qui avaient suivi, une autre polémique, sportive cette fois, avait secoué le vestiaire allemand. Elle concernait la légitimité de Manuel Neuer à être le gardien numéro un de la sélection. Le sélectionneur Julian Nagelsmann était intervenu publiquement: «Je ne laisserai pas s'installer de discussion à ce sujet, même si tout le monde essaie.»

Vendredi soir à Munich, il était enfin temps de penser au football. L'équipe d'Allemagne a rassuré ses supporters et inquiété ceux de la Suisse et de la Hongrie: elle est prête à faire un très grand tournoi.

