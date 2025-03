Il y aura un fan particulier au prochain match de Young Boys

YB accueille le FC Saint-Gall ce samedi à 18h. Mais lors de la prochaine rencontre à domicile, contre Yverdon la semaine prochaine, un fan très spécial sera au Wankdorf.

Plus de «Sport»

La campagne européenne de Young Boys est à oublier. YB a terminé dernier de la phase de ligue de la Ligue des champions, sans marquer le moindre point. Les défaites n'ont toutefois pas refroidi les supporters, exemplaires à chaque rencontre, notamment lors de ce déplacement au Celtic Park en janvier.

Sur le terrain, les Bernois ont perdu 1-0, suite à un but contre son camp de Loris Benito. Il y avait donc des raisons de faire la grise mine, surtout que la seule réalisation de la partie est intervenue à la 86e minute.

Or il s'est passé tout le contraire et les fans présents à Glasgow n'ont jamais cessé de chanter à la gloire de leur équipe, même après le coup de sifflet final. Moment choisi par un jeune supporter écossais pour venir saluer le parcage visiteurs, avant de jouer le Capo, écharpe et autocollants d'YB à la main, poussé par son père et les Bernois. Un instant magique pour Joshua, le prénom du petit garçon.

La communion en vidéo Vidéo: twitter

La scène avait été filmée par son père et publiée sur les réseaux sociaux, avant d'être reprise partout dans la presse européenne. «Merci à tous les supporters du BSC Young Boys au Celtic Park ce soir, qui ont offert à mon petit Joshua un moment inoubliable et spécial. Bon retour à tous et quelle belle ambiance», indiquait le paternel en légende de sa publication.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque les Young Boys ont convié Joshua et sa famille au Wankdorf, pour assister à la rencontre de Super League contre Yverdon, le cinq avril à 20h30. Une invitation relayée sur X par le père du petit garçon, qui a tenu à remercier le club pour la prise en charge des frais et cette prestation VIP, ainsi que les supporters d'YB, sans qui cette «connexion» n'aurait pas été possible.

«Cette belle histoire parle de Joshua et de ces merveilleux fans, et du lien spécial qu'ils ont créé ce soir-là», a-t-il écrit dans son post, précisant que des supporters bernois avaient adressé un maillot et un ballon du club au jeune garçon, suite à cette vidéo. Le couple que l'on aperçoit également dans les tribunes, et qui guide Joshua après avoir orchestré l'échange d'écharpes, sera aussi de la partie en Suisse.

Le foot que l'on aime.

(roc)